ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ под Купянском с помощью «Торнадо-С»

Фото: МО РФ

Расчет РСЗО «Торнадо-С» уничтожил пункт дислокации ВСУ, расположенный на Купянском направлении, сообщили «Известия». Отмечается, что такая реактивная система залпового огня способна эффективно функционировать как в дневное, так и в ночное время.

Расчеты реактивных систем «Торнадо» работают и днем и ночью. Только что командиру поступили координаты внеплановой цели, и в полной темноте ребята выдвигаются на позицию, — сообщил корреспондент издания.

Отмечается, что единственная сложность в ночное время — достижение точки стрельбы без включенных фар. Однако после этого, все действия выполняются слаженно и автоматически, всего за четыре минуты расчет системы полностью готов к запуску.

При выполнении задачи по поражению ВСУ из «Торнадо-С» использовались фугасные снаряды повышенной мощности. Начальник расчета «Торнадо-С» Николай отметил, что эта реактивная система залпового огня максимально эффективна при уничтожении живой силы противника, технических скоплений и важных объектов украинских националистов, скрытых в бетонных укреплениях.

Как сообщалось ранее, военнослужащие Южной группировки войск России сорвали контратаку украинской армии на Донецком направлении. По словам командира взвода операторов беспилотников, в зоне проведения специальной военной операции было уничтожено здание, которое использовалось ВСУ в качестве пункта временной дислокации. В нем находилось командование подразделения ВСУ.