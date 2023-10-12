Госдума приняла поправки о военном положении в РФ: что и почему изменилось

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума приняла закон об отмене уведомления генсека Совета Европы о введении или прекращении в РФ военного и чрезвычайного положений, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Что это значит?

Что была обязана делать Россия

В настоящее время, если сообщается о введении военного положения на территории России или в отдельных регионах, президент страны принимает меры по уведомлению генсеков ООН и Совета Европы об отступлении РФ от своих обязательств по международным договорам. В случае введения чрезвычайного положения подобное информирование входит в обязанности МИД РФ. Также ООН и Совет Европы получают уведомление в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положений.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уверен, что текущий порядок необходимо изменить, потому что Совет Европы «изжил себя». Сейчас в России проводится работа по корректировке законодательства после выхода страны из СЕ в 2022 году, подчеркнул спикер парламента.

«Все его (Совета Европы. — NEWS.ru) решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними. Поэтому мы вышли из Совета Европы в 2022 году и прекратили действие его международных договоров в отношении нашей страны. Как следствие, идет системная работа по корректировке российского законодательства», — заявил Володин.

Что изменилось после принятия нового закона

Теперь из законов «О военном положении» и «О чрезвычайном положении» исключаются пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохраняет только положение об информировании генсекретаря ООН.

«В пункте 1 (статьи 22 закона „О военном положении“) слова „и информированию генерального секретаря Совета Европы“ исключить; в пункте 2 слова „и информированию генерального секретаря Совета Европы“ исключить», — говорится в тексте законопроекта.

Также пункте 4 статьи 7 закона «О военном положении» говорится, что на территории, где действует военное положение, референдумы и выборы не проводятся, исключая случаи, если их назначила Центральная избирательная комиссия РФ по результатам консультаций с Минобороны или ФСБ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что говорили в МИД РФ и Совфеде о денонсации конвенций Совета Европы

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пленарном заседании в Госдуме 10 октября заявил, что Россия предложит денонсировать «бесполезные» конвенции Совета Европы.

«Я могу вам сказать, что в ближайшее время будут еще конвенции [Совета Европы], которые мы будем предлагать денонсировать как бесполезные или даже вредные для РФ», — сказал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что у дипломатического ведомства в проработке находится еще несколько соответствующих конвенций, которые имеют «или нулевую стоимость», или «отрицательную». Вершинин отметил, что тут важна не скорость, а проработка всех элементов решения.

11 октября стало известно, что члены Совета Федерации на пленарном заседании одобрили денонсацию конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Решение было единогласным.

В заключении говорится, что денонсация конвенции Совета Европы не приведет к снижению конституционных гарантий представителей нацменьшинств, поскольку в России на законодательном уровне закреплены нормы, закрепляющие их права.

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