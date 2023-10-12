Депутат Чепа: Запад обвинит Россию в ЧП на Balticconnector

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В ЧП на подводном газопроводе Balticconnector, который соединяет Эстонию и Финляндию, Запад может обвинить Россию, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментируя ситуацию «Парламентской газете», он подчеркнул, что Европе нужен общий враг.

Каждый разумный человек видит, что обстановка в странах Европы накаляется. Им нужен общий враг, которого сейчас очень удобно делать из России. <...> Так что совершенно логично и ожидаемо, что и в ЧП на Balticconnector обязательно найдется пресловутый «русский след», — заявил парламентарий.

Он напомнил, что мировое сообщество стало обвинять Россию даже во вторжении ХАМАС в Израиль, хотя военные «размахивали американскими пулеметами, автоматами и гранатометами». Депутат отметил, что, если Запад заподозрит участие России в ЧП на Balticconnector, у него просто не будет возможности ввести какие-либо новые запреты, так как принято уже несколько тысяч санкций, в том числе и вторичных.

Чепа уточнил, что инцидент на трубопроводе никак не мог быть выгоден России. Депутат пояснил, что Финляндия и Эстония придерживаются «проевропейской ориентации» и даже после поломки не станут закупать газ у России. Кроме того, партнерство с ними в данном вопросе для Москвы оказалось бы незначительным.

Депутат уверен, что Россия должна выступить с требованием провести честное и беспристрастное расследование произошедшего. Для этого следует созвать спецкомиссию ООН и попытаться донести мнение Москвы до всех заинтересованных лиц.

Наш голос сейчас активно глушат, нашу правду, даже если она подтверждается объективными фактами и доказательствами, замалчивают. <...> Но это не означает, что мы не должны пытаться. Демонстрировать максимальную открытость и неуклонно следовать своей позиции — вот лучшая стратегия сейчас, — заключил Чепа.

Представитель финской полиции Микко Симола ранее заявил, что в районе поломки газопровода Balticconnector обнаружены «внешние следы». По одной из версий, трубопровод мог быть поврежден взрывом, но также не исключается, что его могло задеть якорем какое-либо судно.