МИД РФ может денонсировать еще ряд «бесполезных» конвенций Совета Европы Вершинин: Россия предложит денонсировать «бесполезные» конвенции Совета Европы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России в ближайшее время выступит с предложением денонсировать несколько конвенций Совета Европы, которые вредны или бесполезны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пленарном заседании в Госдуме. По его словам, которые приводятся на сайте нижней палаты парламента, таких документов будет несколько.

Я могу вам сказать, что в ближайшее время будут еще конвенции [Совета Европы], которые мы будем предлагать денонсировать как бесполезные или даже вредные для РФ, — сказал Вершинин.

Он добавил, что решение по денонсации документов будет вскоре объявлено. Вершинин выразил сомнение в необходимости «устраивать парад денонсаций».

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что у дипломатического ведомства в проработке находится еще ряд соответствующих конвенций, которые имеют «или нулевую стоимость», или «отрицательную». Вершинин подчеркнул, что тут важна не скорость, а проработка всех элементов решения.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Совет Думы на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ. По его словам, этот шаг соответствует интересам России. По мнению политика, принятие такого решения необходимо, учитывая то, как активно Запад занимается эскалацией политической обстановки в мире.

После этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия должна обеспечить готовность к возобновлению ядерных испытаний, несмотря на то что проведение таких мероприятий возможно только в ответ на аналогичные действия США.