ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении Войска России сорвали четыре попытки ротации ВСУ у Старомайорского и Урожайного

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие четыре раза сорвали попытки подразделений Вооруженных сил Украины провести ротацию около населенных пунктов Урожайное и Старомайорское, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По словам офицера, передовым подразделениям «Востока» на Южно-Донецком направлении в этом помогла артиллерия.

На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Автомобили с националистами уничтожены, — рассказал Чехов.

Он добавил, что в районе Старомайорского артиллерией поражен склад боеприпасов, а ударным БПЛА — минометный расчет. Также «Востоком» вскрыта и ликвидирована разведгруппа ВСУ западнее Новодонецкого.

Российские военные использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет» для уничтожения САУ М109 Paladin, реактивной системы залпового огня «Град» в районе Елизаветовки, артиллерийского орудия Д-20 около Новоукраинки и САУ «Акация» у Новоивановки, уточнил офицер.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили склады ВСУ с авиационными средствами поражения на аэродромах Миргород и Днепр. Кроме того, ВС России удалось поразить склад с военной техникой вблизи города Измаил Одесской области, а также ангар с украинскими катерами в населенном пункте Солончаки Николаевской области.