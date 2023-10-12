В Сети появилось видео пожара в Брянске после атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ

Видео пожара в Брянске в районе местного мясокомбината опубликовал Telegram-канал «Подслушано Брянск». Возгорание возникло, предположительно, после падения выведенного из строя украинского беспилотника. По данным канала, перед началом пожара был слышен громкий хлопок.

О выведении из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотника над Брянской областью ранее сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, попытку атаки на объекты в Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата предприняли Вооруженные силы Украины. При падении произошла детонация взрывного устройства. Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, на месте работают оперативные и экстренные службы региона.

Telegram-канал «Осторожно, новости» утром 11 октября сообщал, что в Брянске на территорию мужской исправительной колонии упал беспилотник со взрывчаткой. По данным канала, в результате инцидента никто не пострадал. БПЛА обнаружили на территории ИК № 2 накануне вечером. На место вызывали военных и спасателей. Они установили, что помимо 400 граммов взрывчатки аппарат был снаряжен поражающими элементами в виде маленьких кусочков металла. Беспилотник разминировали специалисты.