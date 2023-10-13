Беспилотники атаковали два региона России: что известно о последствиях Украинские БПЛА атаковали два региона РФ, появились видео с места ЧП

Фото: МО РФ

Российские военные вечером 12 октября в районе 22:00 мск сбили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Инциденты произошли в Брянской и Белгородской областях. Что известно о последствиях?

Что известно об атаке БПЛА на Белгородскую область

В Яковлевском городском округе Белгородской области системой ПВО был сбит беспилотник самолетного типа. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Что известно о пожаре в Брянской области после атаки беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о сбитом беспилотном летательном аппарате, которого вывели из строя с помощью системы радиоэлектронной борьбы. При падении БПЛА сдетонировал закрепленный на нем заряд. В результате происшествия, по имеющимся данным, никто не пострадал.

Видео пожара в Брянске в районе местного мясокомбината было опубликовано в Telegram. Возгорание возникло, предположительно, после падения выведенного из строя украинского беспилотника. Перед началом пожара был слышен громкий хлопок.

Видеозапись с камеры наружного наблюдения, предположительно запечатлевшей взрыв в Брянске после падения украинского беспилотника, также опубликовали в Telegram. На 12-секундной записи сначала видна яркая вспышка, а затем слышен грохот. От взрыва сработали сигнализации на автомобилях, стоявших в соседнем дворе.

Как еще ВСУ атакуют российские регионы

В ночь на 12 октября в Белгородской области системы ПВО сбили беспилотник. Падение обломков привело к пожару в частном жилом доме, в результате три человека погибли, среди них один ребенок. Погибшая девочка оказалась дочерью корреспондента Sputnik Хайбара Акифи. Он сам и его супруга получили серьезные травмы.

Кроме того, село Суземка в Брянской области как минимум трижды подвергалось обстрелам со стороны ВСУ. Утром 12 октября чуть менее чем за два часа по населенному пункту выпустили порядка 20 артиллерийских снарядов.

Telegram-канал «Осторожно, новости» утром 11 октября сообщал, что в Брянске на территорию мужской исправительной колонии упал беспилотник со взрывчаткой. По данным канала, в результате инцидента никто не пострадал. БПЛА обнаружили на территории ИК № 2. На место вызывали военных и спасателей. Они установили, что помимо 400 граммов взрывчатки аппарат был снаряжен поражающими элементами в виде маленьких кусочков металла. Беспилотник разминировали специалисты.

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