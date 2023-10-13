Момент взрыва в Брянске попал на камеру

Фото: t.me/s/pb_032

Видео с камеры наружного наблюдения, предположительно запечатлевшей взрыв в Брянске после падения украинского беспилотника, опубликовал Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». На 12-секундной записи сначала видна яркая вспышка, а затем слышен грохот.

От взрыва сработали сигнализации на автомобилях, стоявших в соседнем дворе.

Момент взрыва в Брянске попал на камеру, — подписал видео канал.

Поздно вечером 12 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) был обезврежен беспилотник, которым Вооруженные силы Украины пытались атаковать объекты на территории России. По его словам, при падении произошла детонация взрывного устройства. Губернатор уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал, на месте работали оперативные и экстренные службы региона.

Также в Сети появилось видео пожара в Брянске в районе местного мясокомбината. Возгорание возникло, предположительно, после падения выведенного из строя украинского беспилотника. Перед началом пожара был слышен громкий хлопок.

Минобороны позже подтвердило, что российские военные 12 октября в районе 22:00 сбили два беспилотника ВСУ. Инциденты произошли в Брянской и Белгородской областях.