В зоне СВО заметили редкую БМП-1ТС: как и для чего ее применяют ВСУ

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В зоне проведения спецоперации была замечена редкая БМП-1ТС 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, сообщает издание Army Recognition. Что известно об этой машине?

Чем БМП-1ТС отличается от советской БМП-1

Работы по модернизации проводились на Житомирском бронетанковом заводе и включали в себя установку одноместного боевого отделения, называемого «Спис», или БМ-5, которое сохраняет те же размеры, что и оригинальная башня БМП-1.

Машина БМП-1ТС — результат модернизации, направленной на расширение возможностей БМП-1 и приближение ее боевых возможностей к российской БМП-2М «Бережок».

Техника оснащена системой связи Motorola DM-4601, тепловизором, лазерным дальномером, а также отечественной системой управления огнем «СИНТЕЗ»

Впервые эти машины были представлены на военном параде в Киеве в 2021 году, теперь они используются ВСУ. Вес БМП-1ТС без боеприпасов составляет 13,1 тонны, экипаж состоит из 3 человек, десант — из 7 пехотинцев.

Что стоит на вооружении БМП-1ТС

30-мм автоматическая пушка ЗТМ-1, украинский вариант российской пушки 2А72, имеет в боекомплекте 300 снарядов и служит основным противопехотным оружием. Кроме того, на технике установлен 30-мм автоматический гранатомет КБА-117, созданный на базе российского 30-мм гранатомета АГС-17 и вмещающий в общей сложности 116 гранат.

Также машина оснащена противотанковым управляемым ракетным комплексом (ПТРК) «Барьер», имеющим по одной пусковой установке с каждой стороны башни и способным нести четыре 130-мм ракеты Р-2 с лазерным наведением. В башне был установлен 7,62-мм пулемет ПКТ с 2100 патронами и дымовые гранаты для прикрытия и защиты техники.

В БМП-1ТС большое внимание уделяется защите экипажа и живучести. Машина имеет 3-й уровень брони по стандартам STANAG 4569 — она выдерживает попадание 7,62-мм бронебойной винтовочной пули под любым углом. Башня имеет новую сварную конструкцию, выполненную из бронелистов различной толщины, в том числе наклонного лобового листа с крупной амбразурой, развитой кормовой нишей и цилиндрических кожухов по бортам для оборудования.

С точки зрения мобильности БМП-1ТС предназначена для преодоления различной местности, включая уклоны до 30%, боковые уклоны до 25%, вертикальные препятствия высотой до 0,7 метра, естественные или инженерные траншеи максимальной глубиной 2,5 метра.

Сталкивались ли ВС РФ с БМП-1ТС в зоне СВО

В марте 2022 года сообщалось, что ВСУ при отступлении из Волновахи оставили сильно поврежденную БМП-1ТС. После попадания противотанкового боеприпаса она какое-то время сильно горела, и был сильно деформирован ствол 30-мм орудия.

Сообщалось, что техника принадлежала украинскому батальону «Айдар» (организация признана в РФ террористической, ее деятельность запрещена) 53-й механизированной бригады.

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