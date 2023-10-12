Зеленский раздал страну за два года: что ждет Украину после спецоперации

Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Польша должна выставить Украине счет за предоставленную помощь в ходе российской спецоперации. «Благодарность не является валютой в международных отношениях. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы должны выставить счет за нашу помощь», — заявила в ходе предвыборных дебатов кандидат в депутаты польского сейма от партии «Конфедерация» Анна Брылка.

Сколько долгов у Украины

Мне кажется, что слишком мало украинцев понимают, к чему все идет. Количество долгов и помощи Украине уже приближается к полной стоимости всей страны, а улучшений на фронте или грандиозных проектов по восстановлению до сих пор не видно. За каждую пулю, за каждый снаряд, выпущенный из автоматов и орудий придется заплатить.

Мы уже видели, как США умеет взимать долги, нагло забирая производства, обдирая экономику и вводя ее в недееспособное состояние. Однако в этот раз наш должник будет продаваться не одним США, а еще и всей Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский понимает степень проблем, и все равно как законченный лудоман (человек с патологической склонностью к азартным играм) идет просить нового оружия и техники. Да, с одной стороны, это работает так, будто мы сражаемся со всем военно-производственным комплексом Запада. Однако количество долгов уже превысило ту отметку, которую сможет выплатить одно поколение. Из-за страха недовольства радикалистов и собственных амбиций президент Украины берет в долг уже не просто у своего народа, а той его части, которая еще даже не успела появиться на свет.

Все будущее поколение будет вынуждено платить налоги не на улучшение условий жизни в стране, не на дороги и больницы, не на правоохранительные органы. Они будут платить Америке и Евросоюзу. Не думаю, что кто-то ему скажет спасибо. Ведь нынешние граждане Украины попросту не смогут дожить до того момента, как Украина расплатится.

Фото: Oz Suguitan/Keystone Press Agency/Global Look Press Военная помощь Украине

Зачем Зеленский продолжает клянчить деньги

Но даже если остановиться прямо сейчас, пойти на переговоры и перестать клянчить деньги, то сколько еще времени понадобится, чтобы восстановить всю энергосистему, запустить все производства и хотя бы начать платить по счетам?

Сейчас, без денег США, Украина не может себе позволить платить зарплаты чиновникам и депутатам, а следующие года восстановления тоже будут стоить денег. Так что я думаю, что растущие аппетиты Зеленского в оружии и деньгах — простое отчаяние. Он понимает и принимает, что его страна будет напрямую зависеть от Запада весь следующий век.

Он полностью принял роль марионетки и разменной монеты. Никаких великих и амбициозных целей не осталось, они были раньше. Теперь он видит только одно будущее — Украина падает в пропасть, но до конца цепляется мертвой хваткой за Россию, желая одного — быть не единственной жертвой политических игр.

Запад теряет терпение

Пока возврата своих денег гласно требуют только польские кандидаты на депутатское кресло. Но еще через год, если Зеленский не остановится, он начнет получать все новые требования. Президент Украины понимает, что его страна стала крайне дорогим активом Запада и теперь ему жизненно необходимо оправдать вложения.

Уже сейчас если Америка потребует окончания войны, то Зеленский не сможет ей противостоять. И, судя по отсутствию успехов на фронте, этот момент не потребует слишком длительного ожидания.

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