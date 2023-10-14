В Британии сообщили о масштабном наступлении российских военных в зоне СВО Spectator: российские военные начали наступление по всей линии фронта

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Масштабное наступление, начатое российской армией в зоне специальной военной операции, стало неожиданностью для бойцов Вооруженных сил Украины, сообщила обозреватель британского журнала Spectator Светлана Моренец. Она полагает, что своими действиями ВС РФ намерены «сковать ВСУ» и не допустить перемещения украинских резервов.

Украина в огне. Российские военные начали наступление по всей линии фронта <...>. Вчера произошло около сотни боевых столкновений, одно из самых решающих из которых разворачивается в Авдеевке, — написала Моренец.

По ее словам, украинские бойцы, опасаясь возможного прорыва линии фронта, описывают ситуацию в социальных сетях как «ад». Также некоторые из них писали о потере ряда позиций ВСУ, добавила Моренец.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что военнослужащие ВСУ могли оказаться в окружении под Авдеевкой на Донецком направлении из-за маневра российской армии. Он предположил, что в опасной ситуации находятся порядка 20 тысяч украинских военных. Возможность армии Украины продолжать удерживать свои позиции в конфликте с Россией утеряна надолго, считает Джонсон.