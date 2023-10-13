ВСУ «выбились из графика»: новости СВО на вечер 13 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

Министерство обороны РФ в ежедневном брифинге сообщило, что самолеты ВКС атаковали склад боеприпасов и пункты дислокации подразделений ВСУ на Купянском направлении. Также расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по скоплению живой силы 32-й механизированной бригады ВСУ в районе Тимковки.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 13 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Технические и живые потери ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией уничтожены украинские самоходные артустановки противника 2С1 «Гвоздика» и «Краб», гаубица М-777 155 мм и четыре минометных расчета.

Также Киев лишился двух истребителей Су-25. Один самолет был сбит в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области. В Днепропетровской области был поражен еще один Су-25, базировавшийся на аэродроме Долгинцево.

По словам Зыбинского на Купянском направлении общие потери Киева составили более двух рот живой силы за сутки. В оборонном ведомстве эти масштабы оценили в 830 человек убитыми и ранеными. По данным Минобороны, живые потери ВСУ на Запорожском направлении составили более 385 военнослужащих, на Краснолиманском — 895 человек, на Донецком — 1580 человек, на Южно-Донецком 1285 человек, на Херсонском — 325 человек.

Фото: МО Украины

На Украине назвали самого опасного начальника ФСБ в России

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал руководителя Пятой службы ФСБ Сергея Беседу самым опасным российским генералом. Он заявил, что Беседа занимается проведением операций на территории Украины и является очень «проблемным человеком» для Киева.

Также глава ГУР Украины в интервью подтвердил, что контрнаступление ВСУ «выбилось» из графика и идет не по плану, но при этом отметил, что «не все пошло кувырком».

Обстрелы ВСУ под Брянском, Белгородом и Курском

Днем система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области. По данным Минобороны, атака была пресечена в 13:15.

Также силами ПВО были уничтожены беспилотники ВСУ в Белгородской области. При обстреле сел Демидовка и Графовка Краснояружского района были повреждены линии электропередачи и частично пропало электричество.

Губернатор Курской области Роман Старовойт подтвердил, что в селе Козино повреждено здание школы в результате обстрела со стороны ВСУ. Частично разрушены крыша и стены, выбиты окна и нарушено электроснабжение. Губернатор отметил, что службы приступят к восстановлению школы, как только позволит ситуация.

В США требуют взять под контроль расходы Киева и прогнозируют провал ВСУ в новых регионах

В США сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что Вашингтону необходимо назначить специальную инспекцию, которая будет контролировать расходование американской финансовой помощи на Украине. В качестве примера он привел опыт США в Афганистане, где была выявлена растрата десятков миллиардов долларов. Пол отметил, что и президент Джо Байден знает о масштабах коррупции на Украине.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ оказались в ужасной ситуации в Запорожской и Харьковской областях. По его словам, у украинских военных на этой территории заканчиваются люди и вооружение, а контрнаступление остановилось.

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