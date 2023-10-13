Армия Украины потеряла штурмовик Су-25 в Запорожской области

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Российские летчики уничтожили истребитель Су-25 Воздушных сил Украины, сообщается на брифинге Министерства обороны РФ. По данным ведомства, самолет противника был сбит в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области. В Днепропетровской области также был поражен еще один самолет Су-25, базировавшийся на аэродроме Долгинцево.

Представители российского оборонного ведомства подчеркнули, что потери противника на Запорожском направлении составили более 385 военнослужащих. В ходе боевых действий были уничтожены три танка, девять боевых бронированных машин, а также 14 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии. Также украинская армия понесла большие потери на Херсонском направлении. В результате огневого поражения в течение недели уничтожено до 325-ти украинских военнослужащих, девять орудий полевой артиллерии и реактивная система залпового огня «Град». Российские артиллеристы лишили подразделения противника боеприпасов, нанеся удары по трем складам.

Всего с начала специальной военной операции было уничтожено 488 самолетов, 250 вертолетов, свыше 7,7 тысячи беспилотников, 441 зенитный ракетный комплекс, более 12,5 тысячи танков и других бронемашин, а также 6,7 тысячи орудий и минометов ВСУ. Также украинская армия потеряла 14,1 тысячи единиц спецтехники.

Как сообщалось ранее, армия России сорвала четыре попытки ротации подразделений ВСУ на Южно-Донецком направлении. Автомобили, перевозившие украинских военнослужащих, были уничтожены пехотой и артиллерией группировки войск «Восток».