Здание школы повреждено в Курской области после обстрела ВСУ

Фото: t.me/gubernator_46

Здание школы повреждено в селе Козино Рыльского района Курской области после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, пострадавших нет. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Сегодня в результате обстрела со стороны Украины в селе Козино Рыльского района повреждено здание школы. Из-за близости к границе занятия в этой школе не проводятся: часть детей обучается в другой школе, часть — учится дистанционно, — заявил он.

Уточняется, что у здания повреждены крыша и стены, выбиты окна и нарушено электроснабжение. Губернатор отметил, что службы приступят к восстановлению школы, как только позволит ситуация.

Ранее губернатор Брянской области сообщил, что российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионом. По его словам, пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Также сообщалось, что украинские военные обстреляли села Демидовка и Графовка Краснояружского района Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадавших нет. В результате атаки повреждена линия электропередачи. Кроме того электричество частично пропало в пяти населенных пунктах района.