Кто такой генерал ФСБ Беседа, которого Буданов назвал «проблемой Украины»

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сергей Беседа

Руководитель 5-й Службы ФСБ России Сергей Беседа является проблемой для Киева, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде». Что известно о российском генерале?

Что сказал глава ГУР Украины о генерале ФСБ

Буданов рассказал, что Беседа занимается проведением операций на территории Украины и является очень «проблемным человеком» для Киева.

«Есть человек, который всегда приносил проблемы Украине. Это генерал Беседа, руководитель 5-й службы ФСБ. Очень проблемный человек», — отметил он, отвечая на вопрос, кто из российских генералов представляет наибольшую опасность.

Также глава ГУР Украины в интервью подтвердил, что контрнаступление ВСУ «выбилось» из графика и идет не по плану.

«Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего — мы выбились из графика — пусть каждый сделает свой вывод», — сказал он.

Буданов добавил, что для этого есть ряд объективных и субъективных причин, но они представляют государственную тайну.

Чем известен генерал ФСБ Беседа

Генерал-полковник Сергей Беседа с 2009 года является руководителем 5-й Службы (Служба оперативной информации и международных связей) ФСБ России.

С 2003 года занимал должность замглавы департамента — начальника управления координации оперативной информации департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ России. С 2004 года возглавил департамент оперативной информации Службы анализа прогноза и стратегического планирования.

4 марта 2019 года в качестве представителя ФСБ был включен в Межведомственную комиссию по участию России в G8 и G20.

20–21 февраля 2014 года Беседа находился в Киеве с официальной задачей определить необходимый уровень физической защиты посольства РФ на Украине и других российских учреждений в Киев. По информации СМИ, запрашивал встречу с Виктором Януковичем, но не был принят

С 2014 года Беседа числится в санкционных списках Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. После начала специальной военной операции на Украине, подпал под санкции Швейцарии, Великобритании, Канады, Украины и Австралии.

О чем еще говорил Буданов в интервью

По словам главы ГУР Украины, российская разведка в ходе специальной военной операции (СВО) находится на максимально высоком уровне.

«Радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находятся. На максимально высоком», — подчеркнул он в интервью.

Фото: gur.gov.ua Начальник ГУ разведки МО Украины Кирилл Буданов

Также он пояснил, затягивание конфликта между Израилем и Палестиной может негативно отразиться на ситуации на Украине.

«Если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только на Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы», — сказал Буданов.

Читайте также:

Ситуация у Работино, Авдеевки, Бахмута 13 октября: продвинулись ли ВС РФ

Украина перебросила резервы к Авдеевке: новости СВО на утро 13 октября

Российские военные отразили пять атак штурмовиков ВСУ под Красным Лиманом