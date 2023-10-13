Руководитель 5-й Службы ФСБ России Сергей Беседа является проблемой для Киева, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде». Что известно о российском генерале?
Что сказал глава ГУР Украины о генерале ФСБ
Буданов рассказал, что Беседа занимается проведением операций на территории Украины и является очень «проблемным человеком» для Киева.
«Есть человек, который всегда приносил проблемы Украине. Это генерал Беседа, руководитель 5-й службы ФСБ. Очень проблемный человек», — отметил он, отвечая на вопрос, кто из российских генералов представляет наибольшую опасность.
Также глава ГУР Украины в интервью подтвердил, что контрнаступление ВСУ «выбилось» из графика и идет не по плану.
«Не все пошло кувырком. Давайте без уточнения и разъяснения этого всего — мы выбились из графика — пусть каждый сделает свой вывод», — сказал он.
Буданов добавил, что для этого есть ряд объективных и субъективных причин, но они представляют государственную тайну.
Чем известен генерал ФСБ Беседа
Генерал-полковник Сергей Беседа с 2009 года является руководителем 5-й Службы (Служба оперативной информации и международных связей) ФСБ России.
С 2003 года занимал должность замглавы департамента — начальника управления координации оперативной информации департамента анализа, прогноза и стратегического планирования ФСБ России. С 2004 года возглавил департамент оперативной информации Службы анализа прогноза и стратегического планирования.
4 марта 2019 года в качестве представителя ФСБ был включен в Межведомственную комиссию по участию России в G8 и G20.
20–21 февраля 2014 года Беседа находился в Киеве с официальной задачей определить необходимый уровень физической защиты посольства РФ на Украине и других российских учреждений в Киев. По информации СМИ, запрашивал встречу с Виктором Януковичем, но не был принят
С 2014 года Беседа числится в санкционных списках Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. После начала специальной военной операции на Украине, подпал под санкции Швейцарии, Великобритании, Канады, Украины и Австралии.
О чем еще говорил Буданов в интервью
По словам главы ГУР Украины, российская разведка в ходе специальной военной операции (СВО) находится на максимально высоком уровне.
«Радиоэлектронная и киберразведка на очень высоком уровне находятся. На максимально высоком», — подчеркнул он в интервью.
Также он пояснил, затягивание конфликта между Израилем и Палестиной может негативно отразиться на ситуации на Украине.
«Если конфликт будет ограничен по времени, до нескольких недель, то в принципе не о чем волноваться. Но если ситуация затянется, вполне понятно, что будут некоторые проблемы с тем, что не только на Украину нужно будет поставлять вооружение и боеприпасы», — сказал Буданов.
Читайте также:
Ситуация у Работино, Авдеевки, Бахмута 13 октября: продвинулись ли ВС РФ
Украина перебросила резервы к Авдеевке: новости СВО на утро 13 октября
Российские военные отразили пять атак штурмовиков ВСУ под Красным Лиманом