Ситуация у Работино, Авдеевки, Бахмута 13 октября: продвинулись ли ВС РФ

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Украинская армия на Запорожском направлении атаковала позиции ВС РФ у Новопрокоповки, пишет WarGonzo. Какая там сейчас обстановка и есть ли сегодня другие новости с фронта?

Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 13 октября 2023 года

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии вели наступательные действия у Новопрокоповки. ВС РФ вновь контратаковали у Вербового. Под ударами украинские позиции в населенных пунктах Новоандреевка, Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка. Российские — в Копанях, Ильченкове, Новопокровке, Новофедоровке и Новокарловке», — передает WarGonzo.

Военкор RT Влад Андрица сообщил, что ВСУ предприняли неудачную попытки провести ротацию в посадке на участке Работино — Новопрокоповка.

«Противника на пикапах и бронетехнике заметили операторы БПЛА 1430-го мотострелкового полка. Они передали данные артиллеристам. По ВСУ отработали из ствольных орудий калибра 122 и 125 мм», — отметил он.

Readovka пишет, что ВСУ продолжают атаковать позиции ВС РФ в Новопрокоповке.

«Также давят у Вербового. Но без успеха. На Времевском выступе боевики атаковали в районе Приютного, а наши бойцы контратаковали у Новодонецкого», — заявил источник.

Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Ситуация у Бахмута, Андреевки, Клещеевки, Авдеевки 13 октября 2023 года

«На Бахмутском направлении — очередная контратака российских войск у Андреевки, где ВСУ сумели закрепиться у железнодорожной ветки. По ним бьет российская артиллерия и авиация. Также под обстрелами их позиции в Клещеевке, Ступочках, Часовом Яре, Миньковке, Васюковке, Спорном и Северске. Российские — в Озаряновке, Курдюмовке, Бахмуте, Берховке и Дубово-Васильевке», — пишет WarGonzo.

Американский Институт изучения войны пишет, что российские войска вели наступательные действия под Купянском, на линии Сватово — Кременная, под Бахмутом, под Авдеевкой, вокруг Донецка, в приграничном районе ДНР и Запорожской области, на западе Запорожской области и на некоторых участках продвинулись вперед.

«Российские войска продолжили атаковать украинские позиции возле Авдеевки и добились успехов. Украинские войска 12 октября продолжили ограниченные наступательные операции в районе границы Донецко-Запорожской областей и не продвинулись вперед», — сообщил источник.

«Рыбарь» передает, что на Донецком направлении российские военнослужащие продолжают операцию по охвату Авдеевского укрепрайона.

«На северном фланге удалось занять террикон — важный опорный пункт на господствующей высоте», — рассказали авторы канала.

«Военкоры Русской Весны» пишут, что армия России наступает у Донецка, однако ВСУ перебрасывают резервы, чтобы не дать взять в котел Авдеевку.

«Почти трое суток идет наступление у столицы ДНР при массированной поддержке артиллерии, авиации и ТОС „Солнцепек“. Продвижение тормозят минные поля, также враг активно применяет дроны-камикадзе и бомбардировщики типа „Баба-яга“, пытаясь замедлить наши войска. Наши войска атакуют навстречу друг другу в направлении н. п. Бердычи и в направлении н. п. Тоненькое в 5 км западнее Авдеевки. Враг перебрасывает подкрепления, чтобы сдержать натиск российских войск. Так, в районе Бердычей переброшена пехота и техника врага. Южнее Новомихайловки штурмовая бронегруппа ВС РФ атаковала лесополосу, заняв ряд позиций ВСУ, идут бои. Российские войска продолжают атаки в направлении Тоненького и Северного. При продвижении со стороны Водяного не утихают тяжелые бои», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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