Дроны ВСУ атаковали корабли ВМФ РФ у Крыма: что пишут военкоры 13 октября

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текущая ситуация в Авдеевке и Запорожье, уникальный успех мобилизованного из России, атака украинских катеров на корабли ВМФ РФ у Крыма, применение белого фосфора против ВСУ — военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Сладков рассказал про Авдеевку и ситуацию на Запорожском фронте

«Да, берут Авдеевку, но новостей у нас нет, потому что военные не хотят заранее говорить, и я их в этом категорически поддерживаю. Можно дать информацию, которая не имеет веса для того, чтобы не утратить закрытость тех действий, которые они производят. Сделают часть дел, когда можно будет говорить, тогда да. Пойти на передовую посмотреть. Знаете, для того чтобы стать героем, нужно еще два километра по минам пройти под обстрелом, не всякий военный готов на это, отдельные штурмовые команды, которые для себя многое решили на этой земле, которые работают. А вообще, я вам хочу сказать, что военные сегодня выполняют неимоверно тяжелую работу для нас, для горожан, здесь в Донецке», — заявил он.

Сладков отметил, что на Запорожском направлении ВСУ продолжают идти в атаку. Украинцы задействуют Bradley и американские боевые машины пехоты.

«Скажу так, ситуация позитивная. По сравнению с тем, что мы испытывали все эти почти пять месяцев наступления противника по всем фронтам, и особенно в Запорожье, особенно на Бахмутском участке, особенно на стыке ДНР и Запорожской области. Вы знаете, полегче стало и уже лично я успокоился. Вы знаете, я провел определенный участок своего времени этой недели на передовом пункте управления одного из полков, но ведь я-то видел своими глазами, как это все уничтожается в прямом эфире, я видел, как команды отдаются, как это все регулируется. Вот она статистика», — добавил военкор.

WarGonzo: «Как мобилизованный стал офицером»

«Не секрет, что многие мобилизованные зарекомендовали себя на этой войне не хуже профессиональных военных. Есть и такие, которые проявив себя в бою, начинают идти вверх по карьерной лестнице. Как пример — Оса из 9-й роты 291-го полка. Будучи рядовым гранатометчиком, он в критический момент смог возглавить взвод и провел успешное наступление, за что удостоился медали „За отвагу“», — сообщил источник.

«Рыбарь» рассказал, как ВСУ атаковали российский корабль у берегов Крыма

«Около часа назад при выходе из Севастопольской бухты украинские формирования атаковали патрульный корабль „Павел Державин“ проекта 22160. К сожалению, корабль получил повреждение винторулевой группы. Для оказания помощи к „Державину“ был направлен буксир, который также подвергся атаке противника. Корабли остались на ходу, но степень повреждения неизвестна», — сообщил источник.

«Рыбарь» пишет, что эпицентр взрыва находился под водой.

«Это может указывать на применение полностью погружных безэкипажных катеров для нападения. Это объясняет отсутствие какого-либо противодействия со стороны экипажа корабля (их не заметили), а также проход морских дронов через боновые заграждения. Тем более у ВСУ уже есть беспилотники такого типа», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Александр Ходаковский и батальон «Восток» рассказали про ситуацию на Авдеевском направлении

«Пользуемся затишьем и приводим себя в порядок после попытки противника прорвать оборону на нашем участке. Подсчитали ради интереса: в самые интенсивные дни на отдельных позициях на голову одного бойца прилетало до 20 снарядов в сутки. Но сейчас все наше внимание сфокусировано на Авдеевском и Запорожском направлениях, где ситуация наиболее острая. Наши братья на Купянском участке тоже геройствуют, но та же Авдеевка так нам уже намозолила, что не передать. До начала СВО это ведь мы там воевали. Несколько лет мы держали под Авдеевкой позиции и не чаяли, что когда-то сможем выбить противника из этого города. Потом нас перебросили под Мариуполь, но Авдеевка осталась для нас, как сейчас любят говорить, триггером, не дающим покоя. Вчера должны были взять отвал, про который мы писали. Конечно, крепить там артиллерию не получится — все как на ладони. Но высота есть высота. Пожелаем нашим парням удачи и поменьше потерь», — сообщили источники.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Александр Коц заявил, что в Telegram его фейковый аккаунт сообщил о якобы применении ВС РФ белого фосфора против ВСУ

«Вот для чего ЦИПСО создает фейковые каналы российских военкоров и даже проплачивает рекламу. Вроде патриотический канал с обычной пророссийской новостной повесткой. А потом бац — и „Коц“ заявляет о применении ВС РФ белого фосфора. Можно разносить по новостям. Хотя мы еще в 2014 году разобрались, что никакой это не фосфор (я под такие попадал на Семеновке, под Славянском). Это зажигательные реактивные снаряды под БМ-21 на основе магния типа 9М22С или 9М28С. Никакими конвенциями не запрещены. Отписывайтесь от фейков. И от тех, кто их рекламирует, беря деньги у украинских ЦИПСО», — отметил военкор.

Читайте также:

Пожар из-за взрыва БПЛА в Брянске: как ВСУ атакуют РФ 13 октября

Ситуация у Работино, Авдеевки, Бахмута 13 октября: продвинулись ли ВС РФ

Украина перебросила резервы к Авдеевке: новости СВО на утро 13 октября