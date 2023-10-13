Сенатор рассказал, что США скрыли об Украине Сенатор Рэнд Пол: Байден пока не предает огласке данные о коррупции на Украине

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Президент США Джо Байден осведомлен о фактах масштабной коррупции в Киеве, но его администрация пока не предавала огласке эти данные, заявил в интервью Fox News сенатор-республиканец Рэнд Пол. Украина всегда была в списке наиболее коррумпированных стран мира, отдельно отметил он.

У администрации Байдена есть секретные доклады о растратах и коррупции на Украине. Однако не было никакого публичного подтверждения [этого факта]. Поэтому мы должны быть осторожны — исторически Украина всегда находилась в списке наиболее коррумпированных стран мира, — сказал политик.

По мнению Пола, Вашингтону необходимо назначить специальную инспекцию, которая будет контролировать расходование американской финансовой помощи на Украине. В качестве примера он привел опыт США в Афганистане, где была выявлена растрата десятков миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что журналиста CNN Фарида Закарию шокировали откровения президента Украины Владимира Зеленского, признавшего наличие коррупции в стране. При этом глава государства отметил, что она не касается иностранной помощи.

При этом за несколько дней до этого Зеленский обвинил Россию в распространении ложной информации о коррупции на Украине. Украинский лидер сказал, что таким образом Москва хочет лишить Киев поддержи Запада.