Что за отряд «Камертон» в составе «Ахмата» создали экс-бойцы ЧВК «Вагнер» Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон» в подразделении «Ахмат»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали отряд «Камертон», который входит в состав спецназа «Ахмат», рассказал замкомандира подразделения с позывным 011. Что об этом известно, как повлияет на СВО?

Чем сейчас занимаются бойцы отряда «Камертон»

Экс-бойцы ЧВК «Вагнер» в настоящее время проходят боевое слаживание на полигонах в зоне проведения специальной военной операции, пояснил командир.

«Работали с применением FPV-дронов. Было три задачи на три отделения. Следующий этап у нас, это привлечение ствольной артиллерии и тяжелой техники в виде танков и БМП-3, начинаем потихонечку втягиваться», — рассказал он.

Также военнослужащий объяснил, что в отряд входят бронетанковые группы, артиллеристы и штурмовые группы, которые состоят из бывших «музыкантов».

«Экипажи бронегрупп на сто процентов состоят из бывших сотрудников ЧВК „Вагнер“. Артиллерия, включая ствольную, то же самое. Штурмовые подразделения состоят ориентировочно 60 на 40 (процентов. — Прим.ред.), то есть, 60% — это бывшие сотрудники, включая командиров. А остальные — это пополнение», — рассказал командир с позывным 011.

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал интервью с еще одним командиром отряда с позывным Пресс, который рассказал, что на первом этапе переживал, как бойцы ЧВК «Вагнер» смогут интегрироваться в состав спецназа «Ахмат».

«Зашли, осмотрелись, поняли, что работать можно и все получится. Стали приезжать ребята, как говорится, на „ближнем сарафане“, потому что никаких объявлений не делалось. Основная причина, почему мы решили вернуться — надо дома навести порядок», — заявил он.

Фото: МО РФ

Военнослужащий подчеркнул, что «отсиживаться дома они не имели никакого права».

«Осесть в гражданской жизни? Это позиция страуса, особенно для нас. Мы обладаем большим опытом, и он оплачен слишком дорогой ценой, чтобы мы не применили его на фронте. Мы просто не имеем морального права отсиживаться дома», — сказал командир отряда.

Также он обратил внимание, что сейчас отряд «Камертон» не относится к ЧВК «Вагнер», а все бойцы являются военнослужащими.

«Мы берем на себя определенные задачи, согласовываем их с командованием и выполняем», — заявил он.

На каком направлении могут помочь бойцы «Камертона»

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru заявил, что люди с боевым опытом нужны в зоне проведения спецоперации.

«Люди с боевым опытом. „Камертон“- музыкальная вещь, которая напоминает о прошлом этих бойцов, даже символику сохранили, хотя шеврон „Ахмата“ на рукаве. Я думаю, это будут достойные бойцы, которые покажут себя. Немало боев предстоит, в том числе освобождение городов и сел Донбасса», — отметил эксперт.

Также Дандыкин предположил, что экс-бойцов ЧВК «Вагнер» могут задействовать на «самых важных направлениях», например, в Авдеевке или Марьинке.

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