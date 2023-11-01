В Госдуме ответили на слухи о поглощении ЧВК «Вагнер» Росгвардией Хинштейн заявил о невозможности вхождения ЧВК «Вагнер» в Росгвардию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ни о каком вхождении подразделений ЧВК «Вагнер» в Росгвардию не может быть и речь, написал в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, бойцы по-прежнему могут вступить в ведомство как добровольцы, однако структурное поглощение невозможно.

Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи. Бывшие бойцы смогут заключать контракты как добровольцы, только в индивидуальном порядке. Структурное поглощение ЧВК Росгвардией — невозможно по определению, — заявил Хинштейн.

Депутат добавил, что представители ЧВК «Вагнер» также опровергли слухи, распространяющиеся в Сети. При этом средства массовой информации, публикующие их, не смогли объяснить, где они взяли подобные сведения.

Ранее издания Ngs.ru и 59.ru заявили, что в российских регионах возобновили набор бойцов в частную военную компанию «Вагнер», ставшей подразделением Росгвардии. Издания утверждают, что ЧВК возглавил сын погибшего в авиакатастрофе бизнесмена Евгения Пригожина Павел.

Источник Ngs.ru заявил, что контракты с Росгвардией заключаются уже два-три дня. По его словам, граждан, имеющих судимости, а также серьезные заболевания, не принимают.