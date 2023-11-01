Сын Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер» В Перми и Новосибирске начали набирать бойцов в ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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В российских регионах возобновили набор бойцов в частную военную компанию «Вагнер», сообщают Ngs.ru и 59.ru. Cейчас ЧВК является подразделением Росгвардии, которым руководит сын погибшего в авиакатастрофе бизнесмена Евгения Пригожина Павел.

2–3 дня как уже заключаются контракты. Заключаем не с Минобороны, а с Росгвардией, пока судимых, больных не берут, — рассказал подробности источник Ngs.ru.

Представитель ЧВК в Перми подтвердил информацию о возобновлении набора бойцов. Он объяснил, что со всеми, кто захочет стать участником формирования, заключат контракты. Их готовы подписать с людьми от 20 до 55 лет. Размер оплаты зависит от места, в которое направят бойца, он составляет от 80 до 240 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал «Белорусский силовик» сообщил, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» остается в Белоруссии, чтобы реагировать на любые угрозы государству. По данным канала, вагнеровцы передают опыт специальной военной операции на Украине белорусским подразделениям.

Контингент ЧВК «Вагнер» передислоцировался в Белоруссию в июле 2023 года. В Минобороны республики заявили, что вагнеровцы приступили к подготовке белорусских военнослужащих. Тренировки солдат из состава территориальных войск развернулись на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области.