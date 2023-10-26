В Белоруссии раскрыли судьбу ЧВК «Вагнер» «Белорусский силовик»: ЧВК «Вагнер» передает опыт СВО местным подразделениям

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Telegram-канал «Белорусский силовик» сообщил, что часть бойцов ЧВК «Вагнер» остается в стране, чтобы реагировать на любые угрозы государству. Кроме того, по данным канала, вагнеровцы передают опыт специальной военной операции на Украине белорусским подразделениям.

Канал пишет, что ЧВК «Вагнер» проводят специальные совместные учения. По словам авторов, передовой опыт «получат все».

Контингент ЧВК «Вагнер» передислоцировался в Белоруссию в июле 2023 года. Министерство обороны республики заявляло, что вагнеровцы приступили к подготовке белорусских военнослужащих. Тренировки солдат из состава территориальных войск развернулись на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что бойцы с таким опытом могут детально рассказать об эффективности различного вооружения в реальных условиях.

Белорусский военный эксперт Александр Алесин ранее предположил, что ЧВК «Вагнер» также могут передать товарищам опыт борьбы против незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп на территории страны. По словам эксперта, руководство республики придает этой опасности очень большое внимание.