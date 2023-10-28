Бойцы ЧВК «Вагнер» переходят в «Ахмат»: что известно, где воюют «музыканты» Алаудинов: состав спецназа «Ахмат» пополнили 170 бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в подразделения спецназа «Ахмат» и прибывают в зону СВО, заявил командир «Ахмата» Апты Алаудинов. Где еще служат экс-бойцы «Вагнера» и на каких направлениях они воюют?

Что известно о переходе экс-бойцов ЧВК «Вагнер» в подразделения «Ахмата»

Как сообщил Алаудинов, личный состав спецназа «Ахмат» пополнили 170 бывших вагнеровцев под началом командира с позывным Пресс. По словам чеченского военного, бойцы стали не первой и не последней группой, пополнившей ряды «Ахмата» из ЧВК «Вагнер».

«Сегодня очередная группа в составе более 170 человек — бывших военных „Вагнера“ присоединились к спецназу. Возглавляет их опытный командир с позывным Пресс. Это не первая и не последняя группа, пополнившая наши ряды», — заявил он.

По словам Алаудинова, «Ахмат» и «Вагнер» некоторое время были «соседями» на одном из направлений. По его словам, «где находились „Вагнер“, у нас всегда была уверенность, что наши соседи твердо стоят, и мы за это никогда не беспокоились». «Вагнер», по его словам, тоже уважительно отзывался о бойцах «Ахмата».

Где еще служат бывшие бойцы ЧВК «Вагнер»

Член комитета Госдумы Виктор Соболев в июне рассказал о дальнейшей судьбе ЧВК «Вагнер» после «военного мятежа». Он заявлял, что «музыканты» смогут уйти в Минобороны, а некоторые подразделения самораспустятся.

26 июня президент России Владимир Путин в ходе телеобращения по поводу мятежа заявил, что предложил бойцам подразделения выбор: подписать контракты с Минобороны РФ или другими силовыми ведомствами, уехать на базу в Белоруссию или вернуться по домам.

«Благодарю тех солдат и командиров группы „Вагнер“, которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет, сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено», — заявил президент.

Как писал Telegram-канал «Белорусский силовик», сейчас часть бойцов ЧВК «Вагнер», которая не задействована на территории Африки, продолжает находиться в Белоруссии. Военнослужащие обучают белорусских военных и готовы реагировать на любые угрозы в адрес Минска.

«Часть боевого контингента „музыкантов“ останется в стране для реагирования на любые угрозы Беларуси», — отмечал Telegram-канал.

Военный корреспондент государственного телевидения России Александр Сладков несколько дней назад сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» вернулись в зону СВО.

«ЧВК „Вагнер“ уже четыре дня как вернулись в зону проведения СВО, на свои прежние позиции в Авдеевке», — сообщил военкор.

В сентябре американский канал CNN утверждал, что ЧВК «Вагнер» вернулась под Бахмут (Артемовск).

«Они вернулись, быстро сменили командиров и вернулись сюда», — сообщало американское СМИ со ссылкой на украинские источники.

Что говорят о возвращении экс-бойцов ЧВК «Вагнер» в зону СВО в Кремле

В Кремле вопросы о возможном возвращении бойцов ЧВК «Вагнер» в зону боевых действий переадресовывали Министерству обороны России.

«На этот вопрос может ответить только Минобороны РФ. Рекомендую обратиться туда», — говорил 29 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин во время выступления на пленарной сессии XX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября заявил, что уже несколько тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» подписали контракты с Минобороны РФ.

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