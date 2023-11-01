Правда ли, что сын Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер», при чем тут Росгвардия 59.ru: сын Евгения Пригожина Павел возглавил ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Перми возобновился набор бойцов в ЧВК «Вагнер», а «музыкантов» возглавил сын погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Павел, сообщает портал 59.ru. Что об этом известно?

Откуда стало известно о возобновлении набора в ЧВК

30 ноября в Telegram-канале «ЧВК „Вагнер“ Пермь» появилась информация, что начинается набор в «музыкальный коллектив».

«Объявляется набор в профессиональный музыкальный коллектив, нам нужные отчаянные и смелые, лучшие из лучших», — говорится в публикации.

Сообщалось, что ЧВК «Вагнер» официально становится подразделением Росгвардии.

«Всем сотрудникам предложено заключить индивидуальный контракт, иначе дорабатывают на условиях действующего. Вся структура группы „Вагнер“, порядок работы, командиры остаются прежними. Строится с нуля база группы „Вагнер“ в зоне СВО, отряды готовятся к работе на „ближнем“ (6 месяцев). Задачи на „дальнем“ (9 месяцев) и Беларусь сохраняются», — сообщается в Telegram-канале.

Подчеркивается, что у новых кандидатов не должно быть непогашенной судимости.

Официального подтверждения этого не было.

Что рассказал представитель «музыкантов» в Перми

Журналисты 59.ru сообщили, что информацию о возобновлении набора в ЧВК «Вагнер» также подтвердил пермский представитель «музыкантов». Он пояснил, что сейчас ЧВК «Вагнер» вошла в состав Росгвардии и стала ее подразделением, которым руководит сын погибшего Евгения Пригожина Павел.

«У нас все осталось по-прежнему — атрибутика, символика. Набираем тех, кто уже имеет боевой опыт, в том числе уже входил в состав ЧВК. Единственное отличие — берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы», — рассказал он.

Официального подтверждения этого не было.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о Павле Пригожине

1 октября близкий к «оркестру» Telegram-канал Grey Zone сообщал, что ЧВК «Вагнер» может вернуться в зону проведения спецоперации под руководством Павла Пригожина.

«Евгений Пригожин очень педантично подходил к окружению и ближайшим лицам. И, несмотря на кровную близость по праву достойного, единственным наследником всего того, что из материального смог достичь Евгений Викторович, стал его сын Пригожин Павел Евгеньевич», — говорилось в публикации.

Авторы Grey Zone напомнили, что сын бизнесмена также был участником ЧВК и ведет переговоры с руководством Росгвардии о возвращении «музыкантов» на фронт.

«Сегодня он стал во главе дел своего отца и уже совместно с принявшим на себя командование группой „Вагнер“ ведет переговоры о возвращении вагнеровцев в зону СВО, заняв один из самых сложных участков», — сообщали авторы Telegram-канала.

Официально эта информация подтверждена не была.

Также известно, что Евгений Пригожин оставил все свое имущество сыну Павлу.

«Все мое имущество, какое на момент моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, а также имущество, которое может быть приобретено мною в будущем, <...> завещаю Пригожину Павлу Евгеньевичу», — говорилось в опубликованном документе, который появился в Сети 1 октября.

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