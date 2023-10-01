Правда ли, что сын Пригожина возглавил ЧВК «Вагнер» и пойдет в зону СВО

Фото: Pool /Wagner Group/Global Look Press

Евгений Пригожин

Бойцы ЧВК «Вагнер» могут вернуться в зону спецоперации под руководством сына бизнесмена Евгения Пригожина Павла, сообщает близкий к «оркестру» Telegram-канал Grey Zone. Что известно о будущем «Группы Вагнера»?

Почему Павел Пригожин мог возглавить ЧВК «Вагнер»

По информации Grey Zone, Евгений Пригожин передал управление ЧВК своему сыну не из-за «кровной близости», а «по праву достойного».

«Евгений Пригожин очень педантично подходил к окружению и ближайшим лицам, и несмотря на кровную близость, по праву достойного — единственным наследником всего того, что из материального смог достичь Евгений Викторович, стал его сын Пригожин Павел Евгеньевич», — говорится в публикации.

Официального подтверждения этому не было.

Вернется ли ЧВК «Вагнер» в зону СВО

Авторы Grey Zone напомнили, что сын предпринимателя был одним из участников «оркестра» и сейчас возглавил организацию.

«Он по примеру своего отца остался не безучастным в пути „Группы Вагнера“ и на одном из его отрезков сам был одним из „музыкантов“. Сегодня он стал во главе дел своего отца и уже совместно с принявшим на себя командование „Группой Вагнера“ ведет переговоры о возвращении вагнеровцев в зону СВО, заняв один из самых сложных участков», — написали в канале.

По данным Grey Zone, Павел Пригожин в настоящее время якобы ведет переговоры с руководством Росгвардии, чтобы вернуть «оркестрантов» в зону проведения спецоперации.

Официального подтверждения этому не было.

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону Фото: Анатолий Карбинов/News.ru Обстановка в Ростове-на-Дону

Кому Евгений Пригожин завещал свое имущество

Сегодня, 1 октября, в Сети опубликовали завещание предпринимателя Евгения Пригожина, где говорится, что все имущество он оставил своему сыну Павлу.

«Все мое имущество, какое на момент моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, а также имущество, которое может быть приобретено мною в будущем, <...> завещаю Пригожину Павлу Евгеньевичу», — говорится в документе.

Супруга бизнесмена ничего не получила, потому что Пригожин переписал на нее часть своего имущества еще до своей гибели.

Что сегодня происходило у могилы Пригожина в Петербурге

Сегодня Павел Пригожин и Виолетта Пригожина посетили могилу предпринимателя. Они пришли на Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге, так как прошло 40 дней с момента гибели Евгения Пригожина.

Авторы Grey Zone также опубликовали в Telegram-канале снимки того, как в Москве люди пришли к мемориалу, посвященному бизнесмену и Дмитрию Уткину.

«В Москве сотни людей пришли к мемориалу, посвященному Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину, чтобы помянуть их на 40 дней с момента трагедии», — говорится в публикации.

Как погиб Евгений Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин находился в числе пассажиров самолета Embraer Legacy, который потерпел крушение 23 августа в Тверской области. Борт выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В самолете находились 10 человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли. Помимо Пригожина в списке пассажиров числились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, замглавы предпринимателя Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев.

27 августа в СК РФ сообщили, что личности всех десяти погибших при авиакатастрофе установлены — они соответствуют списку, заявленному в полетном листе.

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