Мать Пригожина пришла на его могилу в Петербурге

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Санкт-Петербург. Цветы у портрета Евгения Пригожина на могиле на Пороховском кладбище

Мать погибшего в авиакатастрофе бизнесмена Евгения Пригожина пришла к могиле сына на Пороховском кладбище в Петербурге, сообщает «Фонтанка». Поминки проходят на 40-й день после гибели предпринимателя. Ожидается, что на кладбище также придет сын Пригожина Павел.

Виолетта Кировна вместе с компанией примерно из 25 человек и со священником проследовала к семейному месту захоронения. Там Пригожин похоронен рядом со своим отцом.

1 октября Telegram-канал «Кепка Пригожина» опубликовал эксклюзивный ролик с участием предпринимателя. На кадрах он запечатлен во время последней поездки в Африку, после которой погиб в авиакатастрофе. В Африке бойцы ЧВК «Вагнер» проводили переговоры и раздавали гуманитарную помощь нуждающимся.

Накануне Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал завещание Пригожина. Документ датируется 2023 годом. Согласно его содержанию, предприниматель оставил все свое имущество сыну Павлу. По данным канала, супруга Пригожина не получила ничего, поскольку на нее еще при жизни бизнесмен переписал часть имущества. Как выяснил «ВЧК-ОГПУ», после гибели Пригожина в семье начался конфликт, так как он не оставил дочкам почти ничего.

О крушении частного самолета Пригожина стало известно 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург и разбился в Тверской области. Никто из пассажиров не выжил в катастрофе.