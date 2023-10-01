На 40-й день гибели Пригожина появилось эксклюзивное видео с ним

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

На 40-й день гибели бизнесмена Евгения Пригожина Telegram-канал «Кепка Пригожина» опубликовал эксклюзивный ролик с его участием. На кадрах он запечатлен во время своей последней поездки в Африку, после которой погиб авиакатастрофе. Там ЧВК «Вагнер» проводят переговоры и раздают гуманитарную помощь нуждающимся.

Это мой вертолет, который я покупал 10 лет назад, чтобы в Москве летать на совещания. На него можно поставить пулеметы и гонять противников, — говорит Пригожин в видео.

Как пишет издание Ura.ru, часть этого видео уже публиковалась 22 августа, а сейчас связанные с бизнесменом каналы поделились полной версией ролика.

30 сентября Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал завещание погибшего бизнесмена Евгения Пригожина. Документ датируется 2023 годом, согласно его содержанию, все свое имущество предприниматель оставил сыну Павлу. По данным канала, супруга Пригожина не получила ничего, поскольку на нее еще при жизни бизнесмен переписал часть имущества. Как выяснил «ВЧК-ОГПУ», после гибели Пригожина в семье начался конфликт, так как он не оставил свои дочкам почти ничего.

Самолет Пригожина разбился 23 августа в Тверской области. Вместе с ним на борту был и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. В катастрофе никто из пассажиров не выжил.