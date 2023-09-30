В Сети опубликовано завещание Евгения Пригожина

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ опубликовал завещание погибшего бизнесмена Евгения Пригожина. Документ датируется 2023 годом, согласно его содержанию все свое имущество предприниматель оставил сыну Павлу.

Все мое имущество, какое на момент моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое не заключалось и где бы оно не находилось, а также имущество, которое может быть приобретено мною в будущем <...> завещаю Пригожина Павлу Евгеньевичу, — сказано в документе.

По данным канала, супруга Пригожина не получила ничего, поскольку на нее еще при жизни бизнесмен переписал часть имущества. Как выяснил ВЧК-ОГПУ, после гибели Пригожина в семье начался конфликт, так как он оставил почти всё своему сыну, а дочкам — почти ничего.

Вместе с этим источники канала уверены, что Павел находится под влиянием определенных лиц и самостоятельной величиной его назвать сложно.

Ранее стало известно, что вдова бизнесмена Евгения Пригожина, скончавшегося 23 августа при крушении частного самолета в Тверской области, Любовь Пригожина официально сменила фамилию на девичью.

Самолет Пригожина разбился в Тверской области в августе. Вместе с ним на борту был и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. В катастрофе никто из пассажиров не выжил. Известно, что у Пригожина остались мать Виолетта, жена Любовь, сын Павел и две дочери — Полина и Вероника.