На месте крушения самолета Пригожина поставили памятник

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цветы около стихийного мемориала в память о погибших создателях ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину

В Тверской области на месте крушения самолета бизнесмена Евгения Пригожина появился памятник с символикой ЧВК «Вагнер», кадрами поделился Telegram-канал «Разгрузка Вагнера». Сам памятник представляет каменную глыбу с табличкой, на которой выбиты лозунг музыкантов «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага» и герб ЧВК — два перекрещенных меча с пятиконечной звездой.

Рядом с памятником установлен флаг ЧВК «Вагнер», возле него лежат венки и цветы.

Самолет Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо него на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители бизнесмена.

Похороны Пригожина прошли 29 августа на Пороховском кладбище в северо-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга. Прощание проводилось в закрытом формате согласно пожеланиям родственников. Так, на церемонию пришли только самые близкие, однако конкретный список неизвестен. Президент России Владимир Путин на похоронах не присутствовал, о чем сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.