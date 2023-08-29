Песков рассказал, посетит ли Путин похороны Пригожина Песков: Путин не будет присутствовать на похоронах Пригожина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент РФ Владимир Путин не будет присутствовать на похоронах предпринимателя Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в Кремле не располагают информацией по похоронам.

Присутствие президента не предусматривается, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что в администрации президента не располагают конкретной информацией по похоронам Пригожина, поскольку решение на этот счет принимают родные и близкие предпринимателя.

Здесь мы не можем что-либо говорить без них, — указал пресс-секретарь.

Пригожин погиб на борту бизнес-джета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в Тверской области 23 августа при перелете из Москвы в Санкт-Петербург. Всего в самолете находилось 10 человек, включая трех членов экипажа, в числе пассажиров также был командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, все погибли.

Путин прокомментировал гибель Пригожина во время встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 24 августа. Президент рассказал, что был знаком с Пригожиным с начала 1990-х, заявив, что предприниматель был «человеком сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные», но вместе с тем являлся «талантливым человеком». Глава государства выразил соболезнования родным жертв авиакатастрофы. Президент РФ отметил, что ЧВК «Вагнер» внесла весомый вклад в СВО.