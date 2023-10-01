Что за видео поездки Евгения Пригожина в Африку, кто и зачем опубликовал

Фото: t.me/concordgroup_official

Евгений Пригожин

На 40-й день после гибели бизнесмена Евгения Пригожина Telegram-канал «Кепка Пригожина» опубликовал эксклюзивный ролик с его участием, где показаны кадры поездки предпринимателя в Африку. Что это за видео и почему было выложено?

Кто из бойцов ЧВК «Вагнер» был показан на видео

На кадрах был запечатлен командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин с позывным Девятый. Также в ролике присутствует нынешний лидер «музыкантов» Антон Елизаров с позывным Лотос. С ним Пригожин пообщался без камеры в одной из стран Африки.

«Обстановка у нас хорошая, погода солнечная, тепло, загораем, занимаемся поисково-разведывательными действиями. Отдохнул я хорошо, замечательно, спасибо Евгению Викторовичу, что дал возможность съездить на море. Теперь у меня тот же курорт, ничего особо не изменилось», — сказал Лотос.

На видео показан боец с позывным Зомби, который был в Бахмуте (Артемовске) и вновь возвращается на Черный континент. Позже демонстрируются кадры с совещания Пригожина и Уткина с командирами ЧВК. Лица некоторых представителей «оркестра» при этом замылены.

Также Евгений Пригожин показал свой вертолет, который он лично купил около 10 лет назад для поездок на совещания в Москве.

«Теперь нормально. Пулемет ставится и летает, чтобы гонять бандосов», — сказал предприниматель.

Отмечается, что первая часть видеозаписи, на которой Пригожин рассказывает об обстановке в Африке и работе там ЧВК «Вагнер», появлялась в Сети ранее.

«ЧВК делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — более свободной», — говорит Пригожин на видео.

Почему видео было опубликовано 1 октября

Сегодня, 1 октября, исполняется 40 дней с момента гибели бизнесмена Евгения Пригожина. Telegram-каналы, близкие к предпринимателю, с помощью видео решили почтить его память.

По данным «ВЧК ОГПУ», сын бизнесмена Павел и мать Виолетта сегодня пришли на Пороховское кладбище на могилу предпринимателя. «Фонтанка» писала, что женщина приехала в компании из 25 человек, состоящей из «бывших сотрудников и вагнеровцев».

Также на могилу правой руки предпринимателя Дмитрия Уткина на Мемориальное кладбище Минобороны в Мытищах пришли десятки людей.

«У могилы никто не разговаривал, не шумел, память правой руки Евгения Пригожина чтили молча. На вопросы журналистов, особенно на камеру, пришедшие отвечать отказывались», — говорится в публикации MSK1.RU.

Самолет Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. На борту также был и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание по желанию родственников прошло в закрытом формате.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают, что расследование авиакатастрофы, в результате которой погиб бизнесмен, идет слишком медленно.

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