Правда ли, что ЧВК «Вагнер» возглавит Лотос: кто такой, какие успехи на СВО

Фото: t.me/concordgroup_official

Антон Елизаров (Лотос), Евгений Пригожин

По информации Telegram-каналов, связанных с ЧВК «Вагнер», группу может в ближайшее время возглавить один из наиболее известных лидеров «оркестра» Антон Елизаров (Лотос). Что о нем известно?

Кто такой Лотос и что о нем говорил Пригожин

Антон Елизаров родился в 1981 году в Ростовской области, окончил Суворовское училище в Ульяновске и Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. С 2003 года служил в Воздушно-десантных войсках. Покинул ряды ВС РФ в 2014 году.

В пресс-службе бизнесмена Евгения Пригожина сообщали, что Антон Елизаров командовал штурмом Соледара, который был взят под контроль в начале января 2023 года.

«Вот этот человек командовал взятием Соледара. Взял его без жевания соплей за две недели. До этого долгое время там ничего не происходило. Соледар зажали в клещи, после этого разделили на части. Слона, как говорится, нельзя есть целиком, надо есть по частям», — говорил Пригожин.

Как Лотос отреагировал на события 24 июня

Военный корреспондент Тимофей Ермаков в июле текущего года в беседе с Елизаровым уточнил, какой приказ получили бойцы ЧВК после попытки мятежа. Лотос пояснил, что Пригожин, которого связывают с группой «Вагнер», отпустил всех в отпуск после событий 24 июня.

«Евгением Викторовичем было принято решение всех отпустить отдохнуть. Лично я уже 5 лет не был на море с семьей, другие ребята тоже сейчас погрузились в семейные вопросы с головой. Дать возможность всем отдохнуть перед большой работой, которую предстоит нам сделать», — пояснил он.

Лотос тогда подчеркнул, что «оркестру» в ближайшее время необходимо провести ротацию и выдвинуться в Белоруссию.

«Первое: нам нужно провести ротацию ребят на наших дальних направлениях, влить новую кровь. Второе и самое сложное — это выход в Белоруссию. Нам предстоит провести подготовку баз, полигонов, провести согласования с местными органами самоуправления и администрациями, организовать взаимодействие с силовыми ведомствами Белоруссии и наладить логистику», — заявил командир ЧВК.

Также он отметил, что в России «многие носят кепки и шевроны с символикой ЧВК, особенно молодое поколение».

Что говорил Елизаров о контрнаступлении ВСУ

В интервью журналисту Аббасу Джуме Лотос обратил внимание, что темпы наступления ВСУ снизились из-за переброски ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

Фото: t.me/concordgroup_official Антон Елизаров (Лотос)

«Во-первых, главный вопрос — им нужно понять, для чего перебросили ЧВК „Вагнер“ в Белоруссию, будет ли наступление ЧВК „Вагнер“ со стороны Белоруссии на Киев или ЧВК „Вагнер“ начнет наступление на Сумы, а может, ЧВК „Вагнер“ пойдет на Варшаву. Одним словом, командованию ВСУ необходимо понять цели и задачи ЧВК „Вагнер“, подразделения которой теперь находятся у ВСУ в подбрющье», — заявлял он.

Елизаров уточнил, что командованию ВСУ необходимо сформировать новые подразделения для продолжения наступательных действий на различных участках фронта.

Что будет с ЧВК «Вагнер» после гибели Пригожина

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров считает, что ЧВК «Вагнер» будет продолжать свою работу.

«Не думаю, что ЧВК „Вагнер“ уйдет в небытие. Это не выгодно ни нашей стране, ни тем ребятам, которые служили под его руководством», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

По словам представителя ЧВК RSB-Group Africa Сергея Елединова, дальнейшую судьбу «оркестра» будут определять российские власти. Если в Москве решат, что «музыканты» нужны стране, то подразделение будет существовать дальше.

Генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов в комментарии NEWS.ru подчеркнул, что «Вагнер» может прекратить свое существование.

«Если в России легализуют частные военные корпорации, то „Вагнер“ сможет преобразоваться. Другой вариант: группа просто растворится. Кто-то пойдет служить в силовые структуры — возможно, даже в частные. Ведь сегодня, несмотря на отсутствие закона, у нас другие госкорпорации уже бросились создавать свои ЧВК. Но больших перспектив, тем более с политическими претензиями, у „Вагнера“ больше не будет», — отметил он.

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