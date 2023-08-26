26 августа в результате обстрела со стороны Украины пострадал приграничный поселок Уразово в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы. Шесть мирных жителей были ранены, состояние одного мужчины крайне тяжелое — у него осколочное ранение поясницы и повреждены внутренние органы. Еще одна женщина попала в больницу с ранением глаза. Четыре жителя будут лечиться амбулаторно.

По информации Гладкова, повреждения получили 16 домовладений, в четырех из них разрушены несущие конструкции, один соцобъект, один спортивный объект, два предприятия, четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи.

Аварийные бригады ликвидируют последствия. NEWS.ru публикует кадры разрушений.

Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово

Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово

Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово

Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово

Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово

Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово

Фото: t.me/vvgladkov

Последствия обстрела ВСУ поселка Уразово