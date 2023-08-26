26 августа в результате обстрела со стороны Украины пострадал приграничный поселок Уразово в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы. Шесть мирных жителей были ранены, состояние одного мужчины крайне тяжелое — у него осколочное ранение поясницы и повреждены внутренние органы. Еще одна женщина попала в больницу с ранением глаза. Четыре жителя будут лечиться амбулаторно.
По информации Гладкова, повреждения получили 16 домовладений, в четырех из них разрушены несущие конструкции, один соцобъект, один спортивный объект, два предприятия, четыре автомобиля, нарушена линия электропередачи.
Аварийные бригады ликвидируют последствия. NEWS.ru публикует кадры разрушений.