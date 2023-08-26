26 августа в результате обстрела со стороны Украины пострадал приграничный поселок Уразово в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, для атаки ВСУ использовали кассетные боеприпасы. Шесть мирных жителей были ранены, состояние одного мужчины крайне тяжелое — у него осколочное ранение поясницы и повреждены внутренние органы. Еще одна женщина попала в больницу с ранением глаза. Четыре жителя будут лечиться амбулаторно.