Шесть человек получили ранения в результате обстрела Уразово со стороны ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Шесть жителей поселка Уразово получили ранения во время обстрела кассетными боеприпасами со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, один человек находится в крайне тяжелом состоянии.

В результате удара кассетными боеприпасами шесть мирных жителей получили осколочные ранения. Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии — у мужчины осколочные ранения поясничной области, повреждены внутренние органы. Врачи Валуйской ЦРБ его сейчас оперируют, — рассказал глава региона.

Еще одну женщину доставили в белгородскую больницу с ранением правого глаза. Другим пострадавшим госпитализация не потребовалась. Медики обработали осколочные раны и отправили их домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, в результате обстрела были повреждены 16 домов, в четырех из них разрушены несущие конструкции. Повреждения также зафиксированы на одном соцобъекте, одном спортивном объекте и двух предприятиях, нарушена линия электропередачи.

Как сообщалось ранее, с утра ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Уразово и Соболевка. Огонь из РСЗО с применением кассетных боеприпасов велся по гражданской инфраструктуре.