Пригожин загадочно погиб, снайперша Молния убита, МРОТ повышен: что дальше NEWS.ru подводит итоги недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru, Евгений Биятов/РИА Новости, Лев Бородин/ТАСС, соцсети

Авиакатастрофа под Тверью, в которой, предположительно, погиб предприниматель Евгений Пригожин и руководители ЧВК «Вагнер», ликвидация украинской снайперши Молнии в зоне СВО, повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года — данные новости стали главными на неделе. Подробности и последствия этих и других событий — в обзоре NEWS.ru.

Что сказал российский летчик Толбоев про американские F-16

Истребители F-16 менее совершенные, чем Миг-35 и Миг-27, их можно легко поразить, нанося огневые удары, заявил NEWS.ru почетный президент Международного авиационно-космического салона МАКС, заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев. По его словам, многое зависит от ситуации на поле боя, у ВС РФ есть наземные и воздушные силы для противостояния этим американским военным самолетам.

«Самолет F-16 еле летает, ему еще далеко до Миг-35 и Миг-27. Их можно поразить, нанося огневые удары», — сказал Толбоев.

Фото: Georg Wendt/dpa/Global Look Press F-16

Он добавил, что украинским военнослужащим понадобится минимум шесть лет для полного освоения и эффективного применения в воздухе полученных истребителей.

В начале недели президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Нидерланды готовы передать стране 42 истребителя F-16. В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался назвать точное число истребителей F-16, которые Амстердам намерен передать Киеву. Таким образом, он опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о договоренности по поводу 42 самолетов.

При этом Рютте подтвердил, что Нидерланды и Дания обязуются поставить самолеты Украине в сотрудничестве с США и другими союзниками. Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Twitter (X) написал, что Нидерланды могут отказаться поставлять Вооруженным силам Украины истребители F-16.

При этом британский журнал Economist сообщил, что российские истребители с более совершенными радарами будут представлять угрозу для американских истребителей F-16, если их передадут Украине. В публикации отмечается, что ВСУ вряд ли получат для них американские ракеты JASSM с радиусом действия до 1000 км. Однако истребители, по мнению аналитиков, могут быть полезными в качестве ПВО.

«Неясно, помогут ли F-16 Украине на поле боя, где ее контрнаступление продвигается медленно. Сбрасывание управляемых бомб малой дальности, которые уже используются украинскими МиГ-29, поставит их под угрозу со стороны российских истребителей с более совершенными радарами», — подчеркивается в статье.

Авторы считают, что истребителям F-16, которые будут переданы Украине не раньше следующего года, придется запускать лишь ракеты малой дальности. Военный аналитик лондонского Международного института стратегических исследований выразил сомнение в том, что Пентагон поставит Киеву ракеты JASSM с радиусом действия в тысячу километров.

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Владимир Зеленский

В публикации также говорится, что проблемой для ВСУ может стать обслуживание истребителей. Поскольку F-16 придется рассредотачивать на разных аэродромах, чтобы их не уничтожила Россия, для обслуживания техники потребуется большое число подрядчиков.

Издание отмечает, что поставки F-16 важны для морального духа украинцев и ознаменуют начало перехода Украины к Военно-воздушным силам, совместимым с НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что минимальный срок, когда Киев сможет получить от западных партнеров истребители F-16, составляет не меньше шести месяцев. По его словам, для работы с этими самолетами необходимо обучить не только пилотов, но и персонал наземных служб, техников и инженеров.

Сколько составит МРОТ в 2024 году, какие будут зарплаты и пенсии

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируют повысить на 18,5%, заявил президент Владимир Путин. На Совете по стратегическому развитию и нацпроектам Путин сообщил, что правительство индексирует МРОТ, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума.

В 2023 году минимальный размер оплаты труда повысили на 6,3% — до 16 242 рублей в месяц. После индексации в 2024 году МРОТ вырастет до 19 242 рублей в месяц.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников», — заявил Путин.

Также власти РФ продолжат индексацию социальных выплат и намерены развивать меры поддержки людей с невысокими доходами.

«Конечно, мы будем и дальше индексировать МРОТ, социальные выплаты, пособия, пенсии, развивать меры поддержки семей, людей с невысокими доходами. Но фундаментальным фактором, который влияет на реальные доходы, на уровень зарплат, сокращение бедности, конечно же, является само состояние экономики и рынка труда, а также, безусловно, темпы инфляции», — сказал глава государства.

Президент заметил, что доходы россиян за первое полугодие 2023 года выросли на 4,7%, что является показателем эффективности глав регионов.

Владимир Путин отметил, что зарплаты работников бюджетной сферы должны расти, как и зарплаты россиян в среднем по экономике российских субъектов.

«Нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат так называемых указных категорий специалистов — работников бюджетной сферы. Их зарплаты тоже должны расти, как и в целом по экономике. Мы договаривались когда-то, что они должны быть сопоставимы с этими показателями. Соотношение здесь — зарплат бюджетников к средней по экономике региона — должно выполняться, выдерживаться, в том числе и по итогам текущего 2023 года», — заявил президент.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России вырастут все зарплаты, пособия, пенсии и социальные выплаты.

«Сегодня 10 млн россиян с детьми получают пособие на ребенка. Будет ли оно расти? Да, будет, все социальные выплаты, включая пенсии, у нас индексируются не реже одного раза в год. Что-то будет индексироваться начиная с 1 января, что-то — с 1 февраля 2024 года», — пояснила парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отрицательными эффектами повышения минимального размера оплаты труда могут стать увольнения сотрудников, заявили исследователи НИУ ВШЭ.

«Негативными последствиями могут стать увольнения сотрудников, рост безработицы, расширение теневого сектора экономики, если работодатели, не желая соблюдать новые требования, начнут переводить работников на неформальные условия занятости. В таком случае положительного влияния на уровень доходов и бедность населения может и не быть», — сообщили эксперты.

Как погиб Пригожин, что известно о его смерти

Вечером 23 августа стало известно о крушении в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино самолета Embraer Legacy, который связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным.

Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа. Среди них присутствовали Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта УК РФ. Следователи проверяют все версии произошедшего. Среди них называются ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Сотрудники спецслужб работают на месте крушения частного самолёта Embraer Legacy в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них три члена экипажа

Эксперты обратили внимание, что автокатастрофа произошла накануне Дня независимости Украины. Гипотетический удар по самолету могли нанести спецслужбы Украины, это их подарок своему руководству ко Дню независимости Украины — он как раз отмечается 24 августа. Об этом заявил NEWS.ru российский политолог Сергей Марков. По его мнению, украинской агентуре удалось совершить теракт, так как Пригожин лишился государственной охраны после попытки мятежа ЧВК «Вагнер».

Поначалу сообщения о гибели Пригожина вызывали сомнения. Источник Readovka заявил, что утверждения о смерти бизнесмена преждевременны. Информацию о его кончине, а также смерти командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина невозможно было проверить. По данным источника, Пригожин мог находиться в другом своем самолете, который также в тот момент находился в воздухе.

Ранее в целях конспирации бизнесмен регулярно пытался запутать окружающих. К примеру, регистрировался на один борт, а реально садился на другой самолет.

Западная и российская пресса высказывает мнение, что Пригожин выжил. Издание «МК» привело несколько «конспирологических» версий иностранных СМИ о том, что Пригожин и Уткин выжили. Авторы Daily Mail призвали не списывать бизнесмена со счетов, поскольку уже был случай, когда его объявляли погибшим в авиакатастрофе. В 2019 году в Конго потерпел крушение Ан-27 — тогда тоже сообщалось, что предприниматель был на борту, но через трое суток оказалось, что он жив.

The New York Times допустила, что в самолете Embraer Legacy мог находиться двойник Пригожина. Это было сделано, по версии газеты, с целью запутать следы передвижений.

Пока все эти версии не подтверждены фактами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для подтверждения смерти Пригожина необходимо провести экспертизы, включая и генетическую. Официальных данных о гибели предпринимателя еще не было, их обнародуют, когда смерть будет установлена, добавил он.

Источники «Фонтанки» сообщили, что тело Пригожина было опознано среди других трупов по косвенным признакам. Однако более точно это установит судмедэкспертиза.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», тело Пригожина опознал один из командиров ЧВК «Вагнер». Главной приметой стало отсутствие фаланги пальца. Кроме этого, по росту и татуировкам был опознан командир вагнеровцев Дмитрий Уткин. Пока официального подтверждения этой информации нет.

Фото: t.me/concordgroup_official Евгений Пригожин

Специалисты американского Института изучения войны (ISW) выразили мнение, что «Вагнер» прекратит существование как независимая структура. В сводке подчеркивается, что командиры подразделения не публиковали никаких официальных заявлений, что может быть вызвано растерянностью после гибели руководства. Аналитики также полагают, что вагнеровцы воздержатся от публичного заявления о том, кто будет назначен преемниками Уткина и Пригожина.

Не исключено, что новым главой ЧВК станет Андрей Трошев (Седой) — Герой России, полковник полиции в отставке, ветеран войн в Афганистане, Чечне и Сирии, участник СВО. По крайней мере речь идет о той части вагнеровцев, которые решили перейти в Минобороны РФ. Именно под его началом президент Владимир Путин рекомендовал служить вагнеровцам на встрече в Кремле, которая состоялась 29 июня.

Другой возможный претендент по пост нового главы ЧВК — Александр Кузнецов (Ратибор). Бывший спецназовец, один из старейших командиров подразделения. По данным прессы, именно он водружал флаги России и «Вагнера» над Артемовском (Бахмутом). Также во время бахмутской операции стал известен командир Антон Елизаров (Лотос). Пригожин публично называл его заместителем Уткина.

Президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в интервью NEWS.ru заявил: «Не думаю, что ЧВК „Вагнер“ уйдет в небытие. Это не выгодно ни нашей стране, ни тем ребятам, которые служили под его руководством». Гончаров признался, что часто слышал положительные отзывы коллег по поводу командира вагнеровцев: «Уткин прошел тяжелые испытания как спецназовец, как командир, вел очень серьезные операции в Африке, в Сирии и так далее. Думаю, что эта потеря нам аукнется».

По мнению представителя ЧВК RSB-Group Africa Сергея Елединова, персонал «Вагнера» объединял определенный дух братства, свойственный тайным сообществам.

«Несмотря на харизму Пригожина и Уткина, основные решения принимались Советом командиров. Таким образом, вопрос конкретной персоналии — скорее второстепенный, и созданный механизм ее выдвинет, — объяснил NEWS.ru эксперт. — Судьба „Вагнера“ — в руках руководства России. Если оно решит, что ЧВК нужна в том виде, в каком она есть, — компания будет жить. Решат назначить кого-то сверху и переподчинить — ее не станет».

Мнения о том, что у ЧВК как самостоятельной структуры нет больших перспектив в будущем, придерживается и генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

«Если в России легализуют частные военные корпорации, то „Вагнер“ сможет преобразоваться. Другой вариант: группа просто растворится. Кто-то пойдет служить в силовые структуры — возможно, даже в частные. Ведь сегодня, несмотря на отсутствие закона, у нас другие госкорпорации уже бросились создавать свои ЧВК. Но больших перспектив, тем более с политическими претензиями, у „Вагнера“ больше не будет», — предрекает в интервью NEWS.ru Ивашов.

Как ликвидировали снайпершу Молнию, кем еще служила Дарья Филипьева в ВСУ

Член группировки «Отважные» 7 августа ликвидировал девушку-снайпера ВСУ Дарью Филипьеву с позывным Молния на Сватовском направлении, сообщили Telegram-каналы на этой неделе.

По данным украинских СМИ, Филипьева родилась в городе Сумы. Там же получила образование в местном государственном университете. Последние несколько лет Дарья жила в Киеве.

В одном из интервью она объяснила, что получила позывной Молния из-за своего характера. В армию Филипьева решила пойти в 2018 году, но фактически пришла в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2019-м, поскольку должна была сделать лазерную коррекцию зрения. Пройдя реабилитацию, весной 2019 года она собрала все документы и подписала контракт с ВСУ. Дальше были курсы молодого бойца и боевого медика. После начала спецоперации она присоединилась к территориальной обороне Киева.

Украинские издания сообщали, что Дарья якобы была старшим боевым медиком аэромобильной роты. В ее обязанности входила стабилизация раненых солдат ВСУ в зоне СВО, она отвечала за их передачу в медицинскую эвакуацию. При этом в социальных сетях размещено много фотографий, где девушка была вооружена различными видами стрелкового оружия.

Фото: МО Украины

В интервью Молния рассказывала, что неоднократно работала в экстремальных ситуациях, где необходима быстрая реакция и надо в моменте анализировать обстоятельства, а также выбирать правильную тактику.

В конце декабря 2022 года она призналась, что ждала перехода в новое подразделение и хотела вернуться на фронт. До этого Филипьева служила в 24-й отдельной механизированной бригаде, а затем перешла в Интернациональный легион обороны Украины.

В январе 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вручил ей Стальной крест. Этот знак украинской армии вручается исключительно за «выполнение боевых задач во время проведения операций», внешне напоминает медаль нацистской Германии «Железный крест».

Украинская награда отличается от немецкой только тем, что сам крест имеет другую форму и его края округлены.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в июле заявил, что количество женщин в рядах украинской армии значительно выросло.

«В нашей зоне ответственности увеличилось количество украинских военнослужащих женского пола. На данный момент их процентное соотношение составляет порядка 30%», — отметил он.

Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что в рядах ВСУ службу проходят около 50 тысяч женщин, причем 38 тысяч занимают военные должности. На передовой задачи выполняют свыше пяти тысяч женщин.

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