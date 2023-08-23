В Британии назвали тревожный для Киева факт об истребителях F-16 Economist: для F-16 угрозой являются радары российских истребителей

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Российские истребители с более совершенными радарами будут представлять угрозу для американских истребителей F-16, если их передадут Украине, сообщает британский журнал Economist. В публикации отмечается, что ВСУ вряд ли получат для них американские ракеты JASSM с радиусом действия до 1000 км. При этом истребители, по мнению аналитиков, могут быть полезными в качестве ПВО.

Неясно, помогут ли F-16 Украине на поле боя, где ее контрнаступление продвигается медленно. Сбрасывание управляемых бомб малой дальности, которые уже используются украинскими МиГ-29, поставит их под угрозу со стороны российских истребителей с более совершенными радарами, — подчеркивается в статье.

Авторы считают, что истребителям F-16, которые будут переданы Украине не раньше следующего года, придется запускать лишь ракеты малой дальности. Военный аналитик лондонского Международного института стратегических исследований выразил сомнение в том, что Пентагон поставит Киеву ракеты JASSM с радиусом действия в тысячу километров.

В публикации также говорится, что проблемой для ВСУ может стать обслуживание истребителей. Поскольку F-16 придется рассредотачивать на разных аэродромах, чтобы их не уничтожила Россия, для обслуживания техники потребуется большое число подрядчиков.

Издание отмечает, что поставки F-16 важны для морального духа украинцев и ознаменуют начало перехода Украины к военно-воздушным силам, совместимым с НАТО.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что минимальный срок, когда Киев сможет получить от западных партнеров истребители F-16, составляет не меньше шести месяцев. По его словам, для работы с этими самолетами необходимо обучить не только пилотов, но и персонал наземных служб, техников и инженеров.