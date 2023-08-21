«Еле летает»: Герой России раскрыл реальные боевые возможности F-16 Герой РФ Толбоев: американский F-16 можно поразить, нанося огневые удары

Фото: Air Force Senior Airman Allison Payne

Истребители F-16 менее совершенные, чем Миг-35 и Миг-27, их можно легко поразить, нанося огневые удары, заявил NEWS.ru почетный президент Международного авиационно-космического салона МАКС, заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев. По его словам, многое зависит от ситуации на поле боя, у ВС РФ есть наземные и воздушные силы для противостояния этим американским военным самолетам.

Самолет F-16 еле летает, ему еще далеко до Миг-35 и Миг-27. Их можно поразить, нанося огневые удары, — сказал Толбоев.

Он добавил, что украинским военнослужащим понадобится минимум шесть лет для полного освоения и эффективного применения в воздухе полученных истребителей.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Нидерланды готовы передать стране 42 истребителя F-16. В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался назвать точное число истребителей F-16, которые Амстердам намерен передать Киеву. Таким образом, он опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил о договоренности по поводу 42 самолетов.

При этом Рютте подтвердил, что Нидерланды и Дания обязуются поставить самолеты Украине в сотрудничестве с США и другими союзниками. Французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в Twitter (X) написал, что Нидерланды могут отказаться поставлять Вооруженным силам Украины истребители F-16.