Повышение МРОТ с 1 января: как вырастут зарплаты, пособия, пенсии в 2024-м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России планируют повысить на 18,5%, заявил президент Владимир Путин. Как это отразится на зарплатах, социальных выплатах и пенсиях?

На Совете по стратегическому развитию и нацпроектам Путин сообщил, что правительство индексирует МРОТ, чтобы увеличить его отрыв от прожиточного минимума.

Сколько составит МРОТ в 2024 году

В 2023 году минимальный размер оплаты труда повысили на 6,3% — до 16 242 рублей в месяц. После индексации в 2024 году МРОТ вырастет до 19 242 рублей в месяц.

«С 1 января будущего года запланировано опережающее повышение МРОТ сразу на 18,5%. Это будет гораздо выше и темпов инфляции, и темпов роста зарплат в стране в целом. Такое решение, безусловно, позитивно должно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников», — заявил Путин.

Также власти РФ продолжат индексацию социальных выплат и намерены развивать меры поддержки людей с невысокими доходами.

«Конечно, мы будем и дальше индексировать МРОТ, социальные выплаты, пособия, пенсии, развивать меры поддержки семей, людей с невысокими доходами. Но фундаментальными факторами, которые влияют на реальные доходы, на уровень зарплат, сокращение бедности, конечно же, является само состояние экономики и рынка труда, а также, безусловно, темпы инфляции», — сказал глава государства.

Президент заметил, что доходы россиян за первое полугодие 2023 года выросли на 4,7%, что является показателем эффективности глав регионов.

Что будет с зарплатами, пособиями, пенсиями в 2024 году

Владимир Путин отметил, что зарплаты работников бюджетной сферы должны расти, как и зарплаты россиян в среднем по экономике российских субъектов.

«Нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат так называемых указных категорий специалистов — работников бюджетной сферы. Их зарплаты тоже должны расти, как и в целом по экономике. Мы договаривались когда-то, что они должны быть сопоставимы с этими показателями. Соотношение здесь — зарплат бюджетников к средней по экономике региона — должно выполняться, выдерживаться, в том числе и по итогам текущего 2023 года», — заявил президент.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России вырастут все зарплаты, пособия, пенсии и социальные выплаты.

«Сегодня 10 млн россиян с детьми получают пособия на ребенка. Будет ли оно расти? Да, будет, все социальные выплаты, включая пенсии, у нас индексируются не реже одного раза в год. Что-то будет индексироваться начиная с 1 января, что-то — с 1 февраля 2024 года», — пояснила парламентарий.

Как будут устанавливать МРОТ в 2025 году

Министерство труда и социальной политики с 2025 года вернется к установлению минимального размера оплаты труда на основе данных о медианных зарплатах в России, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Такой механизм действовал до 2022 года.

«По закону мы вычисляем размер МРОТ [как 42%] от размера медианной заработной платы в России (суммы, больше и меньше которой получают 50% населения. — NEWS.ru). И это объективный показатель [по сравнению со средней заработной платой в России, которая обычно гораздо выше]. Это то, к чему мы пришли несколько лет назад. На данный момент у нас есть переходный период и исключения, и мы отдельными решениями определяем прожиточный минимум и МРОТ. Но с января 2025 года размер МРОТ снова будет определяться в соответствии с медианной заработной платой», — отметил он.

Какие негативные последствия повышения МРОТ

Отрицательными эффектами повышения минимального размера оплаты труда могут стать увольнения сотрудников, заявили исследователи НИУ ВШЭ.

«Негативными последствиями могут стать увольнения сотрудников, рост безработицы, расширение теневого сектора экономики, если работодатели, не желая соблюдать новые требования, начнут переводить работников на неформальные условия занятости. В таком случае положительного влияния на уровень доходов и бедность населения может и не быть», — сообщили эксперты.

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