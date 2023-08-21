Где шли диггеры, утонувшие в коллекторе Неглинки: фото подземных рек Москвы

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы

Спасатели извлекли из Москвы-реки тела трех диггеров, которые отправились на экскурсию по подземным коммуникациям столицы в воскресенье и пропали, передает Telegram-канал «112». Среди них 17-летний молодой человек и 15-летняя девушка — родственники одного из участников, сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина.

Всего, по данным Baza, в группе было не менее пяти человек. Следователи устанавливают число, имена и местонахождение всех участников смертельной экскурсии. В поисках задействованы сотрудники Мосводоканала, добавляет «112».

Группа проходила по подземному коллектору реки Неглинки, уточняет Baza. По данным Mash, они вошли в отстойник в районе Цветного бульвара, последний раз выходили на связь около станции метро «Трубная». По предварительной версии, уровень воды в коллекторе резко поднялся из-за начавшегося ливня, диггеры не смогли выбраться и, вероятно, утонули.

Река Неглинная длиной 7,5 километра проходит через центр столицы и впадает в Москву-реку в районе Москворецкой набережной. Почти на всем протяжении она заключена в бетонный коллектор. Наряду с подземной рекой Таракановкой на северо-западе столицы Неглинка является излюбленным маршрутом для неофициальных экскурсий московских диггеров.

Снимки подземных рек Москвы, по которым гуляют диггеры, — в фотогалерее.