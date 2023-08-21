Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Спасатели извлекли из Москвы-реки тела трех диггеров, которые отправились на экскурсию по подземным коммуникациям столицы в воскресенье и пропали, передает Telegram-канал «112». Среди них 17-летний молодой человек и 15-летняя девушка — родственники одного из участников, сотрудника группы «Ланит» Дмитрия Маркушина.
Всего, по данным Baza, в группе было не менее пяти человек. Следователи устанавливают число, имена и местонахождение всех участников смертельной экскурсии. В поисках задействованы сотрудники Мосводоканала, добавляет «112».
Группа проходила по подземному коллектору реки Неглинки, уточняет Baza. По данным Mash, они вошли в отстойник в районе Цветного бульвара, последний раз выходили на связь около станции метро «Трубная». По предварительной версии, уровень воды в коллекторе резко поднялся из-за начавшегося ливня, диггеры не смогли выбраться и, вероятно, утонули.
Река Неглинная длиной 7,5 километра проходит через центр столицы и впадает в Москву-реку в районе Москворецкой набережной. Почти на всем протяжении она заключена в бетонный коллектор. Наряду с подземной рекой Таракановкой на северо-западе столицы Неглинка является излюбленным маршрутом для неофициальных экскурсий московских диггеров.
Снимки подземных рек Москвы, по которым гуляют диггеры, — в фотогалерее.
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Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
Сезонные работы в водосточном коллекторе реки Неглинной
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»
Обследование коллектора сотрудниками Мосводостока
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Диггеры во время экспедиции в коллектор подземной реки Таракановки, протекающей на северо-западе столицы
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Посетители осматривают коллектор реки Неглинки во время подземной пешеходной экскурсии в рамках образовательного проекта «Москва глазами инженера» в Москве