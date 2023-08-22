В США рассказали, чем ответит Россия на истребители F-16 Отставной офицер США Дэвис: С-400 уничтожат украинские истребители F-16

Фото: US Joint Staff/via Global Look Press

Истребитель F-16

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что российские системы противовоздушной обороны уничтожат истребители F-16, которые Нидерланды планируют отправить украинским силам. В статье для 19Fortyfive он также написал, что западным железным птицам Россия противопоставит свои Су-35.

Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400. Он будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35, — сказал Дэвис.

Отставной военный назвал F-16 надежной машиной, однако ее потенциал раскрывается исключительно в составе сети ПВО. Кроме того, как пишет Дэвис, истребитель требует дорогого и сложного обслуживания, а также разветвленной инфраструктуры для поддержки операций.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что если в зоне СВО появятся американские F-16, то их ожидает та же участь, постигшая другую западную технику. По его словам, российские военные планомерно уничтожают авиацию ВСУ.

До этого советник врио губернатора ДНР Ян Гагин заявил, что у российских средств ПВО «будет славная охота», если Дания передаст Украине истребители F-16. При этом он усомнился в том, что такие поставки состоятся. Советник губернатора обратил внимание на то, что этим истребителям уже много лет. Он считает, что страны НАТО будут «избавляться от хлама», скопившегося на их военных базах.