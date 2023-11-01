Депутаты Власов и Белоусов лишились мандатов: кто они, знали ли Пригожина Госдума проголосовала за лишение мандатов депутатов Власова и Белоусова

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Василий Власов

Депутаты Госдумы приняли постановление о досрочном прекращении депутатских полномочий Василия Власова и Вадима Белоусова. Документы утвердили на основании решения комиссии ГД по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам. Что об этом известно?

Власов представляет партию ЛДПР. Белоусов является членом партии «Справедливая Россия — За правду». За досрочное лишение мандата Белоусова проголосовали 320 человек, Власова — 317 человек. Полномочия обоих депутатов считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года.

Почему Власова и Белоусова могли лишить мандатов

31 октября думская комиссия по этике сочла достаточными основания для досрочного прекращения полномочий Василия Власова и Вадима Белоусова и направила материалы по депутатам в комиссию по мандатным вопросам. Глава последней Отари Аршба также сообщал, что Белоусова уже давно не могут найти правоохранительные органы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед началом обсуждения отметил, что Власов и Белоусов не выполняли свои обязанности. По его словам, депутаты, которые пропускают заседания, не работают в рамках комитетов и комиссий, а также не поддерживают связь с избирателями, должны знать, что есть нормы и законы, по которым с них «спросят».

Чем известны Власов и Белоусов

Василий Власов был избран в Госдуму от ЛДПР в 2016 году, став самым молодым депутатом седьмого созыва. Он известен тем, что предлагал переименовать Зольную улицу в Петербурге в честь Евгения Пригожина, так как, по его мнению, предприниматель «был настоящим героем». Депутат также присутствовал на похоронах бизнесмена.

Вадим Белоусов, представлявший «Справедливую Россию — За правду», еще в августе 2022 года был приговорен к 10 годам колонии за получение взятки в 3 млрд рублей и объявлен в розыск. Деньги он и соучастники схемы брали за покровительство в сфере распределения госзаказов на содержание, ремонт и строительство автодорог.

Парламентария также оштрафовали на 500 млн рублей, лишили медали «За заслуги перед Отечеством» и на три года запретили ему занимать определенные должности на госслужбе. В мае этого года приговор оставили в силе.

Что СРЗП говорили о Белоусове и его возможной отставке

В пресс-службе партии рассказали NEWS.ru, что депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Вадим Белоусов уже более года не посещает пленарные заседания Госдумы и комитета по защите конкуренции. По словам представителей, у комиссии Госдумы по этике были все основания выдвинуть на рассмотрение вопрос о лишении его депутатских полномочий.

При этом в самой фракции решили не голосовать. Также в партии отметили, что на данный момент непонятно, кто может занять место Белоусова.

«Если говорить о замещении депутатов, то, как правило, мандат получает следующий человек, выдвигавшийся по списку от региональной группы. В данном случае от Кировской области и Удмуртии. Конкретная кандидатура будет определена решением президиума Центрального совета партии „Справедливая Россия — Патриоты — За правду“», — сообщили в пресс-службе СРЗП.

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