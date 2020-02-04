https://static.news.ru/photo/f610b926-4777-11ea-a237-fa163e074e61_660.jpg Имран Алиев Фото: Мансур Старый KAVPOLIT ESMRU/youtube.com

Тело чеченского блогера со следами ножевых ранений найдено в номере отеля Coq Hardi в Лилле.

Как сообщает Le Monde, убитый — Имран Алиев, более известный в Сети под именем Мансур Старый. Стражи порядка подозревают в убийстве посетителя отеля, который снимал номер вместе с Алиевым.

Блогер выступал с критикой ситуации в Чечне. Журналисты утверждают, что убийство Алиева может осложнить ситуацию между Москвой и Парижем.

Ранее в лесу под Петербургом нашли сожжённое тело блогера. Девушка была известна своими провокационными видео, например о свидании с богатыми мужчинами и употреблении запрещенных препаратов.

Ранее NEWS.ru писал, что блогер Эрик Давидыч чуть не умер во время съемок шоу «Последний герой». По его словам, во время испытаний у него обострилось хроническое заболевание и резко поднялся уровень сахара в крови. Эрик Давидыч потерял сознание и едва не впал в кому, но его откачали прибывшие на съемочную площадку медики. Они диагностировали у мужчины гипогликемию. Съемки проходили на Филиппинах.