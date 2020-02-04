Тело чеченского блогера со следами ножевых ранений найдено в номере отеля Coq Hardi в Лилле.
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Блогер выступал с критикой ситуации в Чечне. Журналисты утверждают, что убийство Алиева может осложнить ситуацию между Москвой и Парижем.
Ранее в лесу под Петербургом нашли сожжённое тело блогера. Девушка была известна своими провокационными видео, например о свидании с богатыми мужчинами и употреблении запрещенных препаратов.
Ранее NEWS.ru писал, что блогер Эрик Давидыч чуть не умер во время съемок шоу «Последний герой». По его словам, во время испытаний у него обострилось хроническое заболевание и резко поднялся уровень сахара в крови. Эрик Давидыч потерял сознание и едва не впал в кому, но его откачали прибывшие на съемочную площадку медики. Они диагностировали у мужчины гипогликемию. Съемки проходили на Филиппинах.
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