Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с главой Генштаба Ливийской национальной армии Халедом Хафтаром, сообщили NEWS.ru в пресс-службе оборонного ведомства. Там уточнили, что в ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы российско-ливийских связей. Кроме того, они поговорили о ситуации в Северной Африке.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с начальником Генерального штаба Ливийской национальной армии генерал-полковником Халедом Хафтаром, — говорится в сообщении.

Кроме того, Белоусов поздравил Хафтара с назначением на должность начальника генерального штаба, а также с присвоением ему звания генерал-полковника. Министр назвал это признанием заслуг собеседника по части укрепления обороноспособности Ливии.

