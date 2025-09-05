Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 17:42

Белоусов встретился с главой Генштаба Ливийской национальной армии

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с главой Генштаба Ливийской национальной армии Халедом Хафтаром, сообщили NEWS.ru в пресс-службе оборонного ведомства. Там уточнили, что в ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы российско-ливийских связей. Кроме того, они поговорили о ситуации в Северной Африке.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с начальником Генерального штаба Ливийской национальной армии генерал-полковником Халедом Хафтаром, — говорится в сообщении.

Кроме того, Белоусов поздравил Хафтара с назначением на должность начальника генерального штаба, а также с присвоением ему звания генерал-полковника. Министр назвал это признанием заслуг собеседника по части укрепления обороноспособности Ливии.

Ранее Белоусов проверил готовность фондов и учебно-материальной базы Военного университета имени князя Александра Невского к началу нового учебного года. Ему представили доклад о реализации задач по модернизации системы военного образования и подготовке офицерских кадров.

Минобороны РФ
Андрей Белоусов
Ливия
Африка
