28 января 2026 в 10:18

Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Чернушенко

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя и главного дирижера Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Маэстро умер 27 января на 91-м году жизни.

Выражаю искренние соболезнования родным, коллегам и всем ученикам Мастера. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, в звучании хора и в душах всех, кто знал и любил его творчество. Музыка, которой служил Владислав Александрович, будет ему вечным памятником, — сказано в сообщении.

Известно, что Чернушенко тяжело болел. Чернушенко оставил богатейшее творческое наследие, которое во многом определило развитие хорового искусства второй половины XX — начала XXI веков, говорится в некрологе. О дате и времени прощания с маэстро будет объявлено дополнительно.

Ранее стало известно о смерти бывшего тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева. Ему было 85 лет. Его вдова предположила, что причиной ухода из жизни могли стать проблемы с желудком и заболевание сердца. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в свою очередь рассказал, что у Игнатьева был рак.

Александр Бастрыкин
Санкт-Петербург
культура
смерти
