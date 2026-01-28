Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью дирижера Чернушенко

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью художественного руководителя и главного дирижера Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга народного артиста СССР Владислава Чернушенко. Маэстро умер 27 января на 91-м году жизни.

Выражаю искренние соболезнования родным, коллегам и всем ученикам Мастера. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, в звучании хора и в душах всех, кто знал и любил его творчество. Музыка, которой служил Владислав Александрович, будет ему вечным памятником, — сказано в сообщении.

Известно, что Чернушенко тяжело болел. Чернушенко оставил богатейшее творческое наследие, которое во многом определило развитие хорового искусства второй половины XX — начала XXI веков, говорится в некрологе. О дате и времени прощания с маэстро будет объявлено дополнительно.

