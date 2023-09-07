Атака БПЛА ВСУ на Ростов-на-Дону: какие последствия, что сейчас в городе

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Ростов-на-Дону. Поврежденный автомобиль после падения беспилотника

Российские средства ПВО минувшей ночью предотвратили атаку двух украинских беспилотников на Ростов-на-Дону, сообщили в Минобороны РФ. Какие последствия этого?

«7 сентября около 03:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области», — заявили в МО РФ.

Что известно о падении дрона в Ростове-на-Дону 07.09.2023

Примерно в 03:00 по московскому времени в городе прогремел взрыв, писал Telegram-канал Baza. По предварительным данным, горел автомобиль. Сообщалось, что взрыв произошел у штаба ЮВО. После этого начался пожар.

Глава региона Василий Голубев отметил, что в ночь на 7 сентября были сбиты дроны в небе над Ростовом-на-Дону. По его информации, все случилось около 03:00.

«Около 03:00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. По уточненной информации, средствами ПВО было сбито два БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй — в центре, в районе улицы Пушкинская, 42. <...> Пострадал один человек, от госпитализации он отказался», — написал Голубев.

Он также добавил, что обломками беспилотников оказались повреждены несколько автомобилей.

Через некоторое время губернатор сообщил, что в центре Батайска Ростовской области получил повреждения нежилой двухэтажный дом. По предварительным данным, пострадавших нет. На место происшествия выехал глава горадминистрации Роман Волошин.

«Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска. На месте работают все службы, глава администрации города. Пострадавших нет», — написал Голубев.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденный автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденный автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденное здание после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденное здание после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Военнослужащий рядом с поврежденным автомобилем после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Военнослужащий рядом с поврежденным автомобилем после падения беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Автомобиль полиции рядом с домом, где произошло падение беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Автомобиль полиции рядом с домом, где произошло падение беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Осколки стекол жилого дома на месте падения беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Осколки стекол жилого дома на месте падения беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Жилой дом, возле которого произошло падение беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Жилой дом, возле которого произошло падение беспилотника

Что сейчас происходит в Ростове-на-Дону

Василий Голубев заявил, что в городе на месте падения обломков украинского беспилотника ввели режим ЧС. По его данным, ограничения затронут жителей трех домов по улице Пушкина. Власти предложили им временное размещение в маневренном фонде и бесплатное питание. Всего в этих домах проживают 99 человек.

«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по улице Пушкинская, 39, 41, 42, с 09:00 вводится режим ЧС. В этих трех домах проживает 99 человек, для них будет организовано питание. Городские власти предложили жителям размещение в маневренном фонде», — сообщил глава региона.

Голубев добавил, что сейчас коммунальные службы проводят обход помещений в этих трех домах, по итогам оценки ущерба жители получат компенсационные выплаты.

Атака дронов ВСУ на российские города 07.09.2023

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО сбили украинский БПЛА в небе над Брянском. По его информации, в результате падения обломков в здании железнодорожного вокзала Брянск I были выбиты стекла. Также повреждена привокзальная площадь и несколько припаркованных рядом автомобилей.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября сбили беспилотник в Раменском городском округе Московской области. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков, по предварительной информации, нет.

Читайте также:

Глава Раменского рассказал о последствиях взрыва БПЛА у жилого дома

Опубликованы кадры с места падения беспилотника в Раменском

Момент взрыва в Ростове-на-Дону попал на видео