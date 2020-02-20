https://static.news.ru/photo/1f82c36e-53ba-11ea-afbd-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Эскалация конфликта в сирийском Идлибе нанесло ущерб договорённостям, достигнутым на переговорах в Сочи и Астане, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Теперь мы сделаем все возможное, чтобы остановить режим (президента Сирии Башара — прим. NEWS.ru) Асада как за столом переговоров, так и на месте, — сказал министр в интервью телеканалу TPT.

По его мнению, нападения Асада осложняют соблюдение достигнутых ранее соглашений.

В ходе переговоров в Сочи в 2018 году Россия и Турция договорились создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

В 2017 году в Астане прошли переговоры России, Турции и Ирана. Их целью является завершение боевых действий в Сирии.

Как ранее писал NEWS.ru, Турция пригрозила применением силы для того, чтобы реализовать сочинские соглашения по Сирии и для нормализации обстановки в провинции Идлиб.