Эскалация конфликта в сирийском Идлибе нанесло ущерб договорённостям, достигнутым на переговорах в Сочи и Астане, считает министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Теперь мы сделаем все возможное, чтобы остановить режим (президента Сирии Башара — прим. NEWS.ru) Асада как за столом переговоров, так и на месте, — сказал министр в интервью телеканалу TPT.
По его мнению, нападения Асада осложняют соблюдение достигнутых ранее соглашений.
В ходе переговоров в Сочи в 2018 году Россия и Турция договорились создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.
В 2017 году в Астане прошли переговоры России, Турции и Ирана. Их целью является завершение боевых действий в Сирии.
Как ранее писал NEWS.ru, Турция пригрозила применением силы для того, чтобы реализовать сочинские соглашения по Сирии и для нормализации обстановки в провинции Идлиб.
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