https://static.news.ru/photo/a8a77b64-5345-11ea-bff1-fa163e074e61_660.jpg Идлиб, Сирия. Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турция пригрозила применением силы для того, чтобы реализовать сочинские соглашения по Сирии и для нормализации обстановки в провинции Идлиб. Об этом заявил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу.

В случае необходимости мы применим силу для воплощения в жизнь сочинского соглашения, — цитирует его «Интерфакс».

Синирлиоглу добавил, что Турция не уйдёт из Идлиба и что уйти должны правительственные войска Сирии. Он также обещал открывать огонь по целям, которые угрожают турецким военным.

Отмечается, что сирийские войска ведут в провинции Идлиб наступление на позиции экстремистов и вооружённых сторонников оппозиции. При этом под обстрел попадают наблюдательные пункты турецкой армии, размещённые в провинции, согласно сочинским соглашениям.

В ходе переговоров в Сочи в 2018 году Россия и Турция договорились создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции.

Как писал NEWS.ru, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в провинции Идлиб. Переговоры Турции и России о выработке итогового соглашения по сирийскому городу состоялись в российской столице 17 февраля 2020 года