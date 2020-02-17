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Правительственные войска Сирии в воскресенье, 16 февраля, установили полный контроль над всеми населёнными пунктами вокруг города Алеппо, тем самым обезопасив административный центр одноимённой провинции от обстрелов боевиков.

Как сообщает телеканал al-Mayadeen, полный контроль над окрестностями Алеппо армия Сирии имеет впервые с 2012 года. Сам город был освобождён ещё в 2016 году, однако остававшиеся в пригородах боевики с...