Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что 17 февраля в Москве продолжатся переговоры с Россией о выработке итогового соглашения по сирийскому Идлибу.
На ожидаемой встрече может быть принято окончательное решение,
Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях, — добавил Чавушоглу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что посол России в Турции Алексей Ерхов пожаловался на новые угрозы в свой адрес. Дипломат рассказал, что последние события в сирийской провинции вызвали антироссийские настроения в турецких соцсетях. По словам Ерхова, в его адрес продолжают поступать угрозы. Он отметил, что оскорбления касаются не только дипломатов лично, но и России, и всех её представителей.
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