Аграрии РФ увеличат площади посадки картофеля и овощей

https://static.news.ru/photo/66ff1c5e-9453-11ea-b4a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

В текущем году, по данным Минсельхоза РФ, посадки картофеля увеличатся на 51,2 тыс. га — до 1,329 млн га, а площади посева овощных культур прирастут на 1,9% — до 527,2 тыс. га.

В настоящее время ведётся работа по корректировке структуры посевных площадей картофеля и овощей с целью их увеличения и наращивания объёмов производства, — сообщили в Минсельхозе.

В министерстве подчеркнули, что традиционными лидерами по выращиванию картофеля являются Брянская, Тульская, Нижегородская, Московская и Астраханская области. На эти регионы приходится треть общего объёма производства клубнеплода.

Специалисты также отметили заметный прирост с начала года производства тепличных овощей. По оперативным данным, в российских теплицах уже собрано 401 тыс. тонн овощей, что на 20,6% больше, чем в прошлом году.

Как писал NEWS.ru, Плодовощной союз России предложил ряд мер по государственной поддержке тепличного комплекса. Экономический кризис поставил отрасль на грань банкротства. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил, что распространение коронавируса привело к резкому падению спроса на плодоовощную продукцию — в частности из-за закрытия точек общепита. Результатом этого стало рекордное падение оптовых цен. Так, Глушков заявил, что в марте килограмм огурцов стоил 91,98 рубля против 137,15 рубля в феврале. Также на цены оказывает давление дешёвая импортная продукция — особенно это касается томатов. Плодоовощной союз предложил Минсельхозу инициировать двухмесячный запрет на импорт томатов. Также предлагается внедрить механизм по предоставлению субсидий на покрытие энергозатрат для теплиц.