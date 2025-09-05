Суд предъявил обвинение Аглае Тарасовой

Суд предъявил обвинения российской актрисе Аглае Тарасовой, передает ТАСС. Ее обвиняют в незаконном сбыте наркотиков.

Вместе с этим артистка заявила, что сожалеет о произошедшем. Она отметила, что раскаивается в попытке незаконно ввезти наркотики на территорию России.

Возлюбленный актрисы Антон Филиппенко заявил, что не осведомлен о деталях ее задержания. Он также сказал, что не знает, где путешествовала его девушка.

Тарасова обратилась к суду с просьбой ограничиться запретом определенных действий при выборе меры пресечения. Актриса подчеркнула, что не планирует покидать Россию и намерена выполнять свои профессиональные обязательства. По ее словам, у нее есть ипотечные обязательства.

Суд Московской области также отклонил просьбу артистки о проведении закрытого заседания по вопросу домашнего ареста. Кроме того, было отказано в ходатайстве о применении меры пресечения в виде запрета определенных действий, несмотря на запланированные съемки.

У Тарасовой при прохождении таможенного контроля в аэропорту Домодедово был обнаружен вейп с гашишным маслом. Артистка недавно вернулась из Израиля. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств.